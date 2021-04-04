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Dünya gündemini sarsan iddia: Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi gözaltında

04.04.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğu öne sürüldü.

Dünya gündemini sarsan iddia: Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi gözaltında

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Kral Hüseyin'in en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın abisi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı.

Prensin, başkent Amman'daki Sarayı'nda tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiaları yalanlandı.

Daha önce PETRA'da yer alan haberde eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

ESKİ KRALİYET BAŞ DANIŞMANI DA GÖZALTINDA

Ürdün'de eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Avadallah ve beraberindeki bazı kişiler güvenlik nedenleriyle gözaltına alındı.

Gözaltı sebebi ve diğer kişilere ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

"DURUM KONTROL ALTINDA"

Ürdün yönetiminin, ülkede çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin haberlerin ardından İsrail'e durumun kontrol altında olduğu yönünde mesaj gönderdiği iddia edildi.

İsrailli gazeteci Barak Ravid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ürdün'de çok sayıda kişinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin ardından Ürdün ordusundan yetkililerin İsrailli mevkidaşlarına bir mesaj gönderdiğini öne sürdü.

Ravid, söz konusu mesajda Ürdün Krallığının istikrarına yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı ve durumun kontrol altında olduğu ifadesine yer verildiğini aktardı.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlanmıştı.

GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN YALANLAMA

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, Kral 2. Abdullah'ın kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtti.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin, Kral Hüseyin'in dördüncü eşi Nur'dan olan oğlu Prens Hamza ile 20 kişinin gözaltına alındığı yönündeki iddialarının ardından, Ürdün Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Ürdün haber ajansı PETRA'da yayımlanan açıklamada, Tümgeneral Huneyti, Bin Hüseyin'in gözaltına alındığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenlik ve istikrarının hedef alınmasına sebep olacak hareket ve faaliyetleri bırakmasının istendiğini kaydetti.

Huneyti, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği soruşturma sonucunda eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığını da ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Huneyti, alınan tüm tedbirlerin kanunlara uygun olduğunu belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DESTEK MESAJI

Suudi Arabistan yönetimi, ülke güvenliğini korumak için alınan her türlü kararda Ürdün'ün yanında olduğunu açıkladı.

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı yönündeki iddiaların ardından Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yazılı açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yayımlanan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın, Kral 2. Abdullah ile Prens Hüseyin bin Abdullah'ın, ülkenin güvenlik ve istikrarını korumak ve bu yöndeki her türlü sabotaj girişimini bertaraf etmek için aldığı tüm kararları desteklediği ve kardeş ülke Ürdün'ün yanında yer aldığı" ifade edildi.

Ürdün ile Suudi Arabistan arasındaki kardeşlik, inanç ve ortak kader bağına vurgu yapılan açıklamada, iki ülkenin güvenliğinin ayrılamaz bir bütün olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kral Abdullah liderliğindeki Ürdün'ün güvenlik ve istikrarının sürmesi temennisinde bulunuldu.

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