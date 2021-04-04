Dünya gündemini sarsan iddia: Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi gözaltında

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Kral Hüseyin'in en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın abisi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı.

Prensin, başkent Amman'daki Sarayı'nda tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiaları yalanlandı.

Daha önce PETRA'da yer alan haberde eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

ESKİ KRALİYET BAŞ DANIŞMANI DA GÖZALTINDA

Ürdün'de eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Avadallah ve beraberindeki bazı kişiler güvenlik nedenleriyle gözaltına alındı.

Gözaltı sebebi ve diğer kişilere ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

"DURUM KONTROL ALTINDA"

Ürdün yönetiminin, ülkede çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin haberlerin ardından İsrail'e durumun kontrol altında olduğu yönünde mesaj gönderdiği iddia edildi.