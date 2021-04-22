Dünya Günü: Fikir babası kim, ne zaman uluslararası boyut kazandı?

Bugün 22 Nisan Dünya Günü. İklim tartışmaları için son derece önemli bir yıl olan 2021'de dünya liderleri bugün bu konuyu tartışmak için sanal zirve örgütleyecek. İki gün sürecek zirveye 40 lider katılacak.
Yılın en önemli iklim etkinliği ise Kasım ayında Birleşmiş Milletler'in düzenleyeceği COP26 toplantısı.
O toplantıda iklim krizini çözmek için uzun vadeli hedefler belirlenmesi gerekiyor.
Bugün başlayacak zirve öncesinde Dünya Günü'ne dair merak edilenleri dört soruda derledik.
22 Nisan'ın Dünya Günü olarak kutlanmasının fikir babası, Amerikalı barış aktivist John McConnell.
John McConnell bu fikri ilk olarak 1969 yılında ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansı'nda ortaya attı.
McConnell'ın amacı, yaşamı ve dünyanın güzelliğini kutlayarak gezegenin karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmekti.
Dünya Günü kutlamaları için önerdiği ilk tarih (gece ve gündüzün eşit olduğu) ekinoks zamanı olan 21 Mart'tı.
Dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant da McConnell'a destek verdi.
İlk kutlamalar sadece ABD'de Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ve özellikle güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasına yönelik çabalarıyla bilinen çevreci Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970'de yapıldı.
Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katıldı.
Kutlamalar kapsamında birçok konferans ve sempozyum düzenlendi, çevre sorunlarına dikkat çekildi.
ABD'nin ilk "Temiz Hava Yasası" ve "Temiz Su Yasaları" hazırlandı.
Gaylord Nelson'a çabalarından dolayı ABD'nin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası verildi.
1990'dan itibaren ise Dünya Günü, ABD'yi aşan ve uluslararası çapta kutlanan bir güne dönüştü.
Kutlamalar kapsamında çeşitli etkinlikler ve konferanslar düzenleniyor.
200'e yakın ülkedeki kutlamaları Washington merkezli Earth Day Network organize ediyor.
İklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadelede tarihi bir dönüm noktası olarak görülen Paris İklim Anlaşması da Dünya Günü'nün kutlandığı 22 Nisan 2016'da imzalanmıştı.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), her yıl 22 Nisan'da Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması düzenliyor.
Yarışma, kentlerin, küresel ısınmayı 1.5 °C eşiğinde tutmak için iklim değişikliğine etkilerini azaltmalarını hedefliyor.
WWF tarafından, 2011'den bu yana, beş kıtada 400'den fazla kentin katılımı ile düzenlenen Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın öncelikli hedefi de, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, kentlerde iklim dostu bir dönüşümü teşvik etmek, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yol alan kentleri seçmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak.
Dünya Günü'nün bu yılki temasını iklim değişikliği konusunda eyleme geçmek oluşturuyor.
Türkiye'de yapılacak etkinlikler arasında farkındalık artırmak amacıyla sosyal medyada çeşitli kampanyalar düzenlenmesi de yer alıyor.