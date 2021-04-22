Dünya Günü: Fikir babası kim, ne zaman uluslararası boyut kazandı?

Bugün 22 Nisan Dünya Günü. İklim tartışmaları için son derece önemli bir yıl olan 2021'de dünya liderleri bugün bu konuyu tartışmak için sanal zirve örgütleyecek. İki gün sürecek zirveye 40 lider katılacak. Yılın en önemli iklim etkinliği ise Kasım ayında Birleşmiş Milletler'in düzenleyeceği COP26 toplantısı. O toplantıda iklim krizini çözmek için uzun vadeli hedefler belirlenmesi gerekiyor. Bugün başlayacak zirve öncesinde Dünya Günü'ne dair merak edilenleri dört soruda derledik. Dünya Günü'nün fikir babası kim? 22 Nisan'ın Dünya Günü olarak kutlanmasının fikir babası, Amerikalı barış aktivist John McConnell. John McConnell bu fikri ilk olarak 1969 yılında ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansı'nda ortaya attı. McConnell'ın amacı, yaşamı ve dünyanın güzelliğini kutlayarak gezegenin karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmekti. Dünya Günü kutlamaları için önerdiği ilk tarih (gece ve gündüzün eşit olduğu) ekinoks zamanı olan 21 Mart'tı. Dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant da McConnell'a destek verdi.