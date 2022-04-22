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Dünya Günü nedir? Dünya Günü anlam ve önemi! Dünya Günü neden kutlanıyor?

22.04.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google tarafından Doodle haline getirilen Dünya Günü nedir? Dünya Günü anlamı ve önemi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Dünya Günü her yıl 22 Nisan tarihinde kutlanıyor. Bu önemli günde çevresel tehditlere dikkat çekmeye çalışılıyor. İşte; Dünya Günü nedir sorusunun cevabı!

Dünya Günü nedir? Dünya Günü anlam ve önemi! Dünya Günü neden kutlanıyor?

Dünya Günü nedir? Dünya Günü anlamı ve önemi nedir? 2022 Dünya Günü için Google tarafından hazırlanan özel Doodle görenleri şaşırttı. Bu doodle Dünya Günü'ne dikkat çekmek amacıyla yapıldı. Bu gelişmenin ardından Dünya Günü nedir sorusunun yanıtı da merak edilmeye başlandı. İşte Dünya Günü'nün detayları!

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

İlk olarak John McConnell tarafından San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında önerilen özel gün kutlama fikriyle çevresel tehditlere dikkat çekmak amaçlanmıştır.

Çevre sorunlarına büyük tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçti. Böylece çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

DÜNYA GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre sorunlarına öncelik verelim

Bugün 22 Nisan küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek için aktivist John McConnell’in önerisiyle uygulamaya geçmiş bir farkındalık günü

22 Nisan Dünya Günü'nde bir kez daha hatırlatıyoruz: Dünya; üzerinde yaşayan bütün canlıların evi. Tüm canlılar için dünyayı içinde bulunduğu ekolojik krizden kurtarmamız gerekiyor.

Gezegenimizi seviyoruz çünkü dünya bizim yuvamız. 22 Nisan Dünya Günü kutlu olsun.Gezegenimizi daha mutlu bir yer haline getirelim. Yaşanabilir bir dünya için Evimizi koruyalım.


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