Dünya Günü nedir?: Fikir babası kim, ne zaman uluslararası boyut kazandı?

İlk kutlamalar sadece ABD'de Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ve özellikle güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasına yönelik çabalarıyla bilinen çevreci Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970'de yapıldı.

Dünya Günü kutlamaları için önerdiği ilk tarih (gece ve gündüzün eşit olduğu) ekinoks zamanı olan 21 Mart'tı.

John McConnell bu fikri ilk olarak 1969 yılında ABD'nin San Fransisco kentinde düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansı'nda ortaya attı.

Doodle'da bu yılın temasının arılara odaklandığı belirtiliyor. Arılarla ilgili verilen bilgiler arasında, dünyada ekinlerin üçte ikisini, çiçeklerin de yüzde 85'ini polenlediği ifade ediliyor.

Bugün 22 Nisan Dünya Günü. Google, bugün için hazırladığı doodle ile Dünya Günü'nün 50'nci yıldönümünü kutladı.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katıldı.

Kutlamalar kapsamında birçok konferans ve sempozyum düzenlendi, çevre sorunlarına dikkat çekildi.

ABD'nin ilk "Temiz Hava Yasası" ve "Temiz Su Yasaları" hazırlandı.

Gaylord Nelson'a çabalarından dolayı ABD'nin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası verildi.

Dünya Günü ne zaman uluslararası boyut kazandı?

1990'dan itibaren ise Dünya Günü, ABD'yi aşan ve uluslararası çapta kutlanan bir güne dönüştü.

Kutlamalar kapsamında çeşitli etkinlikler ve konferanslar düzenleniyor.

200'e yakın ülkedeki kutlamaları Washington merkezli Earth Day Network organize ediyor.

İklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadelede tarihi bir dönüm noktası olarak görülen Paris İklim Anlaşması da Dünya Günü'nün kutlandığı 22 Nisan 2016'da imzalanmıştı.

Türkiye'de Dünya Günü kapsamında ne yapılıyor?

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), her yıl 22 Nisan2da Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması düzenliyor.

Yarışma, kentlerin, küresel ısınmayı 1.5 °C eşiğinde tutmak için iklim değişikliğine etkilerini azaltmalarını hedefliyor.

WWF tarafından, 2011'den bu yana, beş kıtada 400'den fazla kentin katılımı ile düzenlenen Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın öncelikli hedefi de, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, kentlerde iklim dostu bir dönüşümü teşvik etmek, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yol alan kentleri seçmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak.