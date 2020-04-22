Dünya Günü: Yeryüzünün yaşam mücadelesi

https://www.youtube.com/watch?v=iY8JLRLl4dk Yaşadığımız yeryüzü ağırlıklı olarak ekonomik çıkarlar, yanlış sonuçlar doğuran politikalar ve yeterli farkındalığın sağlanamaması nedeniyle yıllarca yaşam mücadelesi verdi. Doğa, çevre, hayvanlar alemi, alınan her bir yanlış karar sonucu zarar gördü. Kimi zaman enerji politikaları çevrenin önüne geçti, karbondioksit salınımını dengede tutmak geri plana atıldı, kimi zaman dünyanın akciğerleri olarak görülen Amazon ormanlarının can çekişmesi karşısında yeterli adımlar atılmayarak doğa can çekişmeye bırakıldı. Tüketim toplumlarının atıklarıyla plastikler okyanuslara karıştı ve yalnızca okyanusların, denizlerin ağırladığı canlılar değil, insanların yaşam alanları da tehdit altında kaldı. Çevreye vurulan her darbe aslında siyasetçilerin, uluslararası toplumların aldığı kararların sonucu olarak ortaya çıktı. Halkların yeterli bilinçlendirilmemesi de yaşadığımız çevre ve toplumu aslında 'insan eliyle' yok edilmeye bıraktı. Doğaya verilen zararlar yaşadığımız koronavirüs salgınından da bağımsız düşünülemiyor. Bilim insanları ve araştırmacılar, bitkilerin, ağaçların, hayvanların habitatının işgal edilmesiyle yeni virüsler, bakteriler çıktığı uyarılarını yapıyor. Covid-19, Sars, Mers ve birçok farklı hastalığın da çevre, doğa dengelerinin 'insan eliyle' bozulması nedeniyle çıktığı ifade ediliyor.

22 Nisan da Dünya Günü olarak bu çevre sorunlarına dikkat çekmeyi hedefliyor. Yaşadığımız dünyanın korunması için yürütülen çabaların konuşulması, yapılan çağrıların tek bir güne sığamayacağı gibi, aslında geçtiğimiz dönem itibariyle anlaşıldığı üzere belki de artık çevre ve doğa meseleleri özel günlerde değil, hayatımızın artık her bir noktasında yeterli dikkat ve önemin verilmesi gereken bir konu haline geliyor. Yukarıda BBC Türkçe'nin YouTube sayfasındaki 'Yeryüzünün Yaşam Mücadelesi' videosunu izleyebilirsiniz. 22 Nisan Dünya Günü nasıl başladı? 22 Nisan'ın Dünya Günü olarak kutlanmasının fikir babası, Amerikalı barış aktivisti John McConnell. John McConnell bu fikri ilk olarak 1969 yılında ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansı'nda ortaya attı. McConnell'ın amacı, yaşamı ve dünyanın güzelliğini kutlayarak gezegenin karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmekti. Dünya Günü kutlamaları için önerdiği ilk tarih (gece ve gündüzün eşit olduğu) ekinoks zamanı olan 21 Mart'tı. Dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant da McConnell'a destek verdi.