Dünya Günü: Yeryüzünün yaşam mücadelesi

Çevrecilere göre toplumların yeterli bilinçlendirilmemesi de yaşadığımız çevre ve toplumu aslında 'insan eliyle' yok edilmeye bıraktı.

Uzmanlara göre kimi zaman enerji politikaları çevrenin önüne geçti, karbondioksit salımını dengede tutmak geri plana atıldı, kimi zaman dünyanın akciğerleri olarak görülen Amazon ormanlarının can çekişmesi karşısında yeterli adımlar atılmayarak doğa can çekişmeye bırakıldı.

Doğaya verilen zararlar yaşadığımız koronavirüs salgınından da bağımsız düşünülemiyor. Bilim insanları ve araştırmacılar, bitkilerin, ağaçların, hayvanların habitatının işgal edilmesiyle yeni virüsler, bakteriler çıktığı uyarılarını yapıyor. Covid-19, Sars, Mers ve birçok farklı hastalığın da çevre, doğa dengelerinin 'insan eliyle' bozulması nedeniyle çıktığı ifade ediliyor.

22 Nisan da Dünya Günü olarak bu çevre sorunlarına dikkat çekmeyi hedefliyor. Yaşadığımız dünyanın korunması için yürütülen çabaların konuşulması, yapılan çağrıların tek bir güne sığamayacağı gibi, aslında geçtiğimiz dönem itibariyle anlaşıldığı üzere belki de artık çevre ve doğa meseleleri özel günlerde değil, hayatımızın artık her bir noktasında yeterli dikkat ve önemin verilmesi gereken bir konu haline geliyor.

Yukarıda BBC Türkçe'nin YouTube sayfasındaki 'Yeryüzünün Yaşam Mücadelesi' videosunu izleyebilirsiniz.

22 Nisan Dünya Günü nasıl başladı?

22 Nisan'ın Dünya Günü olarak kutlanmasının fikir babası, Amerikalı barış aktivisti John McConnell.

John McConnell bu fikri ilk olarak 1969 yılında ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansı'nda ortaya attı.