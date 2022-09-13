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Dünya Güreş Şampiyonası

13.09.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşinci kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi her zaman görev bildim" - "Son 1,5 yılım kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek, ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum"

Kariyerindeki 5. dünya şampiyonluğuna Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ulaşan milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi her zaman görev bildim." dedi.

Rıza Kayaalp, final müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum ve sevinçliyim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi her zaman görev bildim. Bu bayrağı göndere çektirmek en büyük arzum ve isteğim. Onun için çalışıyorum. Allah'a şükürler olsun bunu tekrar başardım." diye konuştu.

Beşinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olan Rıza, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güreşte en çok altın madalya kazanan sporcusu oldum. Cumhuriyet tarihimizin en çok madalya alan sporcu unvanını elde ettim. En çok madalya alan sporcusu olmak da gurur verici. Son 1,5 yılım kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek, ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum. Önümüzdeki hedef Aleksandr Karelin'in Avrupa şampiyonluğu rekorunu kırma ve olimpiyat şampiyonluğu. Allah nasip ederse olur inşallah."

Rıza, takım halinde de şampiyon olduklarına işaret ederek, "Çok mutluyum. 2009'da ilk katıldığım Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmuştuk. 2009'dan bu yana 10 kez Dünya Şampiyonası'na katıldım. Yine şampiyon olduk. Takım halinde şampiyon olmak da gurur verici." ifadelerini kullandı.

Altın madalyayı kızı Ay Vera ile eşine armağan eden Rıza, "Bir haftadır annesi bana video atıyor. Evde '5' diye elleri havada geziyor. Kendisine ve eşime armağan ediyorum. Onların büyük bir stres üstlerinden gitmiştir. Biraz maç da korkuttuk ama sonu güzel oldu. Umarım çok heyecanlanmamışlardır." şeklinde konuştu.

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Sırbistan Rıza Kayaalp

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