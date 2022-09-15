Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, beşinci oldu.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde Buse, bronz madalya müsabakasında Japon Masako Furuichi ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Japon Furuichi bronz madalya elde ederken, Buse beşinci sırada yer aldı.

Japon güreşçi geçen yıl dünya şampiyonu olmuştu. Avrupa ikincisi Buse, 2018 ve 2021'de dünya şampiyonalarında bronz madalya kazanmıştı.

- Kadınlarda müsabakalar tamamlandı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda müsabakalar sona erdi. Türkiye, kadınlarda Yasemin Adar Yiğit ile 1 altın madalya kazandı.

Kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı güreşçi Samar Hamza'yı 6-0 yenen Yasemin, ikinci kez dünya şampiyonu olmuştu.

- Taha yarın altın madalya maçına çıkacak

Milli güreşçi Taha Akgül, yarın akşam seansında serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaşacak. Taha, rakibini yenmesi durumunda üçüncü kez dünya şampiyonu olacak.

Serbest stilde ayrıca 57 kiloda Muhammet Karavuş, 74 kiloda Soner Demirtaş ve 92 kiloda Feyzullah Aktürk elemelerde mücadele edecek.

