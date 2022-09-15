HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Dünya Güreş Şampiyonası

Dünya Güreş Şampiyonası

15.09.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda beşinci oldu

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, beşinci oldu.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde Buse, bronz madalya müsabakasında Japon Masako Furuichi ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Japon Furuichi bronz madalya elde ederken, Buse beşinci sırada yer aldı.

Japon güreşçi geçen yıl dünya şampiyonu olmuştu. Avrupa ikincisi Buse, 2018 ve 2021'de dünya şampiyonalarında bronz madalya kazanmıştı.

- Kadınlarda müsabakalar tamamlandı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda müsabakalar sona erdi. Türkiye, kadınlarda Yasemin Adar Yiğit ile 1 altın madalya kazandı.

Kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı güreşçi Samar Hamza'yı 6-0 yenen Yasemin, ikinci kez dünya şampiyonu olmuştu.

- Taha yarın altın madalya maçına çıkacak

Milli güreşçi Taha Akgül, yarın akşam seansında serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaşacak. Taha, rakibini yenmesi durumunda üçüncü kez dünya şampiyonu olacak.

Serbest stilde ayrıca 57 kiloda Muhammet Karavuş, 74 kiloda Soner Demirtaş ve 92 kiloda Feyzullah Aktürk elemelerde mücadele edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mustafa Ceceli Manisa'da konser verdiMustafa Ceceli Manisa'da konser verdi
Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast girişimi iddiası: Aracına bombalı saldırı düzenlendiRusya Devlet Başkanı Putin'e suikast girişimi iddiası: Aracına bombalı saldırı düzenlendi
Son günlerin en çok konuşulan iddiasıydı! Gündem yaratacak mesajSon günlerin en çok konuşulan iddiasıydı! Gündem yaratacak mesaj
Anahtar Kelimeler:
Güreş buse tosun çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin merak ettiği o harita! TOKİ sosyal konutta ödeme şartları değişti: İş yeri fiyatları da belli oldu

İşte Türkiye'nin merak ettiği o harita! TOKİ sosyal konutta ödeme şartları değişti: İş yeri fiyatları da belli oldu

Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Biz iktidara geldiğimizde…'

Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Biz iktidara geldiğimizde…'

Bomba iddialar! "Cinsel olarak..."

Bomba iddialar! "Cinsel olarak..."

Yunanistan'ın sebep olduğu göçmen faciasında eşi ve iki çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler! 'Bana tutundular ama dayanamadılar'

Yunanistan'ın sebep olduğu göçmen faciasında eşi ve iki çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler! 'Bana tutundular ama dayanamadılar'

'Kokoreç' görüntüleri mide bulandırmıştı! Dikkat çeken sonuç

'Kokoreç' görüntüleri mide bulandırmıştı! Dikkat çeken sonuç

Avrupa'daki çocukları dönsün diye yaptı! 300 bin euro harcadı... 'Yapmasak geri gelmezlerdi'

Avrupa'daki çocukları dönsün diye yaptı! 300 bin euro harcadı... 'Yapmasak geri gelmezlerdi'

İlginizi Çekebilir

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.