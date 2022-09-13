Dünya Güreş Şampiyonası'na damga vuran anlar! Azerbaycanlı sporcu, Ermeni rakibini böyle yendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'na, Azerbaycan ile Ermenistanlı sporcuların müsabakası damga vurdu. 10-18 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan şampiyonanın 3. gününde karşı karşıya gelen sporculardan Azerbaycanlı Taleh Mammadov'un, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan'ı yendiği anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

SIRTINDA TAŞIYIP MİNDERE VURDU

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında çatışmaların yeniden başladığı günlerde yapılan müsabakada Azerbaycanlı sporcu, Ermenistanlı rakibini önce kollarına, sonra ise bir süre kucağına aldı. Daha sonra ise sırtına aldığı rakibiyle bir süre yürüyen Taleh Mammadov, Hrachya Poghosyan mindere vurarak puan aldı.

Sporcuların müsabakası, iki ülke arasındaki gerilimin yeniden başladığı günlere denk gelmesi dolayısıyla sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu.

