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  4. Dünya Güreş Şampiyonası'na damga vuran anlar! Azerbaycanlı sporcu, Ermeni rakibini böyle yendi

Dünya Güreş Şampiyonası'na damga vuran anlar! Azerbaycanlı sporcu, Ermeni rakibini böyle yendi

13.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'na, Azerbaycan ve Ermenistanlı sporcuların müsabakası damga vurdu. İki ülke arasında çatışmaların başladığı günlere denk gelen maçta Azerbaycanlı sporcu Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan sırtına alıp bir süre gezdirdikten sonra mindere vurdu. Sporcuların o anları, sosyal medyada günün konuları arasına girdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'na, Azerbaycan ile Ermenistanlı sporcuların müsabakası damga vurdu. 10-18 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan şampiyonanın 3. gününde karşı karşıya gelen sporculardan Azerbaycanlı Taleh Mammadov'un, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan'ı yendiği anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

SIRTINDA TAŞIYIP MİNDERE VURDU

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında çatışmaların yeniden başladığı günlerde yapılan müsabakada Azerbaycanlı sporcu, Ermenistanlı rakibini önce kollarına, sonra ise bir süre kucağına aldı. Daha sonra ise sırtına aldığı rakibiyle bir süre yürüyen Taleh Mammadov, Hrachya Poghosyan mindere vurarak puan aldı.

ktl

Sporcuların müsabakası, iki ülke arasındaki gerilimin yeniden başladığı günlere denk gelmesi dolayısıyla sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan
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seni doğuran Ana, sağolsun varolsun
Helal be helal be gurur kaynağı

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