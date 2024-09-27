Dünya Haiti liderinin bu hareketini konuşuyor! Kürsüde konuşması bitince...

BM'nin 79. Genel Kurulu ABD'nin New York kentinde devam ediyor. Genel Kurul'da birçok ülke başkanı farklı ülke başkanlarıyla görüşme ve diplomasi trafiği yürütüyor. Dün yaşanan bir olay ise liderlerin görüşmesinden daha fazla dikkat çekti.

SUYU SÜRAHİDEN İÇTİ

Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, Genel Kurul’a hitabı sırasında kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içti.

Haitili lider, sürahiden su içmesinin ardından konuşmasına kaldığı yerden devam ederken, konuşmasının sonunda ise suyu bardaktan içerek kürsüden ayrıldı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır