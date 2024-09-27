HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya Haiti liderinin bu hareketini konuşuyor! Kürsüde konuşması bitince...

Dünya Haiti liderinin bu hareketini konuşuyor! Kürsüde konuşması bitince...

27.09.2024 09:48
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Müzik tutkunu milli antrenör, 54 yılda 5 bin 200 kasetlik koleksiyon oluşturdu

Müzik tutkunu milli antrenör, 54 yılda 5 bin 200 kasetlik koleksiyon oluşturdu

Mansur Yavaş: Partimiz aday gösterirse aday oluruz

Mansur Yavaş: Partimiz aday gösterirse aday oluruz

Güvenli Ödeme Sistemi ile internet ve kapora dolandırıcılığının önüne geçilecek

Güvenli Ödeme Sistemi ile internet ve kapora dolandırıcılığının önüne geçilecek

İçerik devam ediyor
27.09.2024 09:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) yaşanan bir sahne tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, konuşmak üzere kürsüye çıktı. Fils kürsüde öyle bir harekete imza attı ki görenler gözlerine inanamadı.

BM'nin 79. Genel Kurulu ABD'nin New York kentinde devam ediyor. Genel Kurul'da birçok ülke başkanı farklı ülke başkanlarıyla görüşme ve diplomasi trafiği yürütüyor. Dün yaşanan bir olay ise liderlerin görüşmesinden daha fazla dikkat çekti.

Screenshot_2

SUYU SÜRAHİDEN İÇTİ

Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, Genel Kurul’a hitabı sırasında kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içti.

Screenshot_3

Haitili lider, sürahiden su içmesinin ardından konuşmasına kaldığı yerden devam ederken, konuşmasının sonunda ise suyu bardaktan içerek kürsüden ayrıldı.

Screenshot_4

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Haiti su bm
En Çok Okunan Haberler
'Ben de kullanıyorum, hepimiz tehlike altındayız' Fatih Portakal herkesi uyardı: Şifrenizi başkasına veriyorlar

'Ben de kullanıyorum, hepimiz tehlike altındayız' Fatih Portakal herkesi uyardı: Şifrenizi başkasına veriyorlar

O video gündem oldu! Serhat Akın vurulacağını kendi ağzıyla açıklamış...

O video gündem oldu! Serhat Akın vurulacağını kendi ağzıyla açıklamış...

Silinen bazı görüntüler geri getirildi! Narin soruşturmasında son perde: Aile yoğun bir çaba içinde

Silinen bazı görüntüler geri getirildi! Narin soruşturmasında son perde: Aile yoğun bir çaba içinde

Gaziantep'te çete üyeleri sokağa inip tehditler savurdu!

Gaziantep'te çete üyeleri sokağa inip tehditler savurdu!

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan iki il için uyarı: Yeri yanlış

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan iki il için uyarı: Yeri yanlış

Evlilik hayali kurarken hayatı kabusa döndü! Yatak odasında videoları çekildi! Yüz binlerce lirasını, altınlarını ve dolarlarını kaptırdı

Evlilik hayali kurarken hayatı kabusa döndü! Yatak odasında videoları çekildi! Yüz binlerce lirasını, altınlarını ve dolarlarını kaptırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.