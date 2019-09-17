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"Dünya Hasta Güvenliği Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:28 | Son Güncelleme

Dünyada ilk kez kutlanan Dünya Hasta Güvenliği Günü ve Sağlıkta Simülasyon Haftası kapsamında Hacettepe Üniversitesinde açık hava etkinliği gerçekleştirildi - Etkinlikte damar yolu açma, temel yaşam desteği, sanal hasta uygulaması gibi konularda hastalara, yakınlarına ve öğrencilere bilgilendirme yapıldı

Dünyada ilk kez kutlanan Dünya Hasta Güvenliği Günü ve Sağlıkta Simülasyon Haftası kapsamında Hacettepe Üniversitesinde (HÜ) açık hava etkinliği düzenlendi.

Hasta güvenliğinin önemine dikkati çekmek amacıyla üniversitenin Sıhhiye Yerleşkesi Tıp Fakültesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, hasta güvenliği ile simülasyona yönelik bilgilendirmeler, tanıtımlar ve uygulamalar yapıldı.

Açılan stantlarda damar yolu açma, temel yaşam desteği, sanal hasta uygulaması gibi çeşitli temel konularda hastalara, hasta yakınlarına ve öğrencilere eğitimler verildi.

Programa ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) çağrısıyla ilk kez bu yıl kutlanan Dünya Hasta Güvenliği Günü çerçevesindeki kampanyaya destek olmak istediklerini söyledi.

Etkinliğin temasını, "Kimlik Bilekliğiniz Emniyet Kemerinizdir" olarak belirlediklerini ifade eden Tanrıöver, şunları kaydetti:

"Hastanemizde yatan her hastamıza üzerinde ad, soyad ve dosya numarasının yazdığı bir kimlik bilekliği takıyoruz ve hastaya yapılan herhangi bir işlem ve tetkik öncesi muhakkak, hasta kimlik bilgilerinin kimlik bilekliğinden kontrol edilmesini istiyoruz ki doğru hastaya, doğru zamanda, doğru işlem yapıldığından emin olalım. Bu nedenle biz de bu seneki temamızı kimlik doğrulamanın önemine vurgu yapmak için bu şekilde seçtik."

- "Simülasyon ve hasta güvenliği iç içe"

HÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Elçin, hasta güvenliği ve simülasyon kavramlarının birbiriyle iç içe olduğunu ifade etti.

Simülasyonun amacının hasta güvenliğini artırmak ve sağlık sistemi içinde hastanın daha az zedelenmesini sağlayan uygulamalar geliştirebilmek olduğunu belirten Elçin, şöyle devam etti:

"Simülasyonla gerçek hayattaki duruma benzer durumlar, malzemeler kullanarak, ancak öğrenme süresinde öğrenenlere zarar olmayacak şekilde uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Yani maketlere enjeksiyon yapmayı öğrenirken eline iğne battığında bizim öğrencimizin hastalık kapma riski olmuyor. Ya da yanlış bir girişim yaptığında ilk olarak hasta üzerinde öğrenmeyip bunu bir maket üzerinde öğrendiği için hastanın da zarar görmesini önlüyoruz. Hem öğrenen hem de hastalar için daha güvenli bir ortam yaratmış oluyoruz."

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