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Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 16:28 | Son Güncelleme

Dünya Hayvan Hakları Günü nedeniyle Kadıköylü çocuk, genç, yaşlı yüzlerce kişi Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezine akın etti.

Dünya Hayvan Hakları Günü nedeniyle Kadıköylü çocuk, genç, yaşlı yüzlerce kişi Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezine akın etti. Burada konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Ayda 30’a yakın hayvan sahiplendiriyoruz" dedi.
Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikte, Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nde gönüllü köpek eğitmeni olarak çalışan Gökçen Yücekaya çocuklara ve yetişkinlere yönelik iki ayrı atölye çalışmasında köpek davranışları hakkında detaylı bilgi verdi. Atölyelere katılan çocuk ve yetişkinler köpeklerin vücut dilini okumayı öğrenmeyi amaçladı.
Düzenlenen etkinlikte İstanbul Veteriner Hekimler Odası çocuklara yönelik yüz ve kulübe boyama, oyun gibi aktiviteler düzenledi. Kadıköy Hayvan Dostları Platformu üyeleri de kermes düzenlendi. Platform üyeleri bakımevinde konaklayan köpeklerin sahiplendirilmesi için çalışmalar yaptı. Düzenlenen etkinlikte 19 yıldır gönüllü hizmet veren Kadıköy Hayvan Dostları Platformu ile Kadıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve Anadolu Pet- Hill’s firması da yer aldı.
Sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odaşı, “Hayvan barınağımızda sokaktan ya da herhangi bir nedenle başka bir yerden aldığımız hayvanları burada tedavi edip ait oldukları yere geri bırakıyoruz. Ve büyük bir ölçüde bu hayvanları sahiplendirmeye çalışıyoruz. Ayda 30’a yakın hayvan sahiplendiriyoruz. Burada sadece kedi köpek değil her türlü kuş, tavşan, sincap ve hayvanın tedavisi yapılıyor. Bu barınak İstanbul’daki barınakların en önemlilerinden olup en eskilerden bir tanesi. Burada sürekli gönüllüler var gönüllülerin kontrolünde izlemesiyle burada belediye olarak hizmet veriyoruz. Gizli kapaklı bir şey yapmıyoruz. Herkese açık herkes gelip burada hayvanları görüp onların yaşam koşullarını inceleyebilirler” dedi.
Renkli anların yaşandığı etkinlikte çocuklar hayvanları sevip keyifli anlar yaşadı.

Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti

Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti

Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti

Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti

Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti

Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti

Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti

Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti

Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti

Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti

Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti

Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti

Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti

Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti

Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliğinde Kadıköylüler barınaklara akın etti
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