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Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde 3 köpek vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 20:37 | Son Güncelleme

DÜNYA Hayvanları Koruma Günü'nde Konya'nın Ilgın ilçesinde iki çoban köpeği, kent merkezinde ise bir köpek kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerce silahla vurularak öldürdü.

Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde 3 köpek vurularak öldürüldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- DÜNYA Hayvanları Koruma Günü'nde Konya'nın Ilgın ilçesinde iki çoban köpeği, kent merkezinde ise bir köpek kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerce silahla vurularak öldürdü.
Olay, Ilgın ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre çiftlik sahibi Mehmet Kartal'a ait 2 adet Sivas Kangalı cinsi köpek, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerce tüfekle vurulup, öldürüldükten sonra çukura gömüldü. Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde köpeklerini öldürülmüş halde bulunan Kartal, jandarmaya şikayette bulundu. Mehmet Kartal, olayla ilgili şunları söyledi. "İkisi de boğazından zincirle bağlıyken vurularak öldürülmüş. Benim için çok değerliydiler. Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde böyle bir olayın yaşanması beni daha da üzdü. Durumu jandarmaya bildirdim. Şimdi yetkililerden bunu yapanların bulunmasını istiyorum” dedi.
Öte yandan kent merkezinde de bir sokak köpeği silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
BUGÜN 3 KÖPEK ÖLDÜRÜLDÜ
Mevlana Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (HAYDOSEV) Başkanı Gonca Cansoy, 3 köpeğin bugün katledildiğini söyledi. Cansoy, "Malesef böyle bir günde hayvanlar katledildi. Ilgın ilçesinde 2 köpek ve merkezde de bir köpek öldürüldü. Birçok yavru köpek annesiz kaldı. Biz bu hayvanları ne kadar korumaya çalışsakta birileri gelip bu hayvanlara zarar veriyor. Biz artık bunun bir son bulmasını istiyoruz. Onların da bir can olduğunu lütfen artık unutmayalım. Bunları yapanlar bir an önce bulunsun"diye konuştu.

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Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde 3 köpek vurularak öldürüldüDünya Hayvanları Koruma Günü’nde 3 köpek vurularak öldürüldüDünya Hayvanları Koruma Günü’nde 3 köpek vurularak öldürüldüDünya Hayvanları Koruma Günü’nde 3 köpek vurularak öldürüldü

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