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Dünya Hayvanları Koruma Gününde köpeği silahla vurdular

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 20:35 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir köpek, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca ile ateş edilerek vuruldu.Olay, Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir köpek, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca ile ateş edilerek vuruldu.
Olay, Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir köpeği görünce ateş etti. Ateş eden şahıs olay yerinden kaçarken, köpek yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar, acı içerisinde havlayan köpeğin sesini duyunca İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen ekip, zaman kaybetmeden yaralı köpeği, Torbalı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü. Torbalı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ndeki ekipler, yaralı köpeğin tedavisine başladı. Yapılan cerrahi operasyon sonucunda köpeğin tedavisi yapıldığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, köpeğe ateş eden kişi veya kişilerin peşine düştü.

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