Dünya Hemşireler Günü: Hemşireler koronavirüs günlerinde neler yaşıyor, ne talep ediyor?

Hemşireler koronavirüsle mücadele sürecinde etkin bir biçimde en ön saflarda yer alıyor, hastalarla en yakın temas içerisinde bulunan sağlık meslek grubu olarak hastanın anlık değişen ihtiyaçlarını karşılamakta görev alıyor.

Uluslararası Hemşireler Konseyi'nden (ICN) Genel Müdürü Howard Catton ise enfeksiyon oranlarının, ilaç hatalarının ve yüksek ölüm oranlarının daha ziyade 'az sayıda hemşirenin görev yaptığı yerlerde' fazla olduğunu söylüyor.

Dünyadaki hemşire ihtiyacının karşılanması içinse 6 milyonluk bir istihdama daha ihtiyaç var.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada 28 milyon civarında hemşire bulunuyor ve bu işgücünün yüzde 80'ini kadınlar oluşturuyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalarla yakın temas halinde çalışan hemşireler, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde BBC Türkçe'ye konuşarak hem pandemi sürecindeki tecrübelerini hem de mesleğe ilişkin taleplerini anlattı.

Kan alma, ilaç verme, solunum cihazıyla ilgili işlemler, hastaya pozisyon verme, bulguları ölçme gibi aşamalarda hastayla yakından temas kuruyorlar.

Ankara'da bir kamu hastanesinde yaklaşık iki aydır Koronavirüs taşıyan hastaların tedavisinde görev yaptığını anlatan bir hemşire, 'artık tükenmekte olduğunu' söylüyor.

"İlk COVID'li hasta baktığımız günden itibaren evimden ayrılmak zorunda kaldım. İki buçuk yaşındaki kızıma babaannesi bakıyor, onları korumak için başka bir eve yerleştim. Bu evde dört hemşire arkadaşımla beraber kalıyorum. Artık düşük güçle çalışıyorum, tamamen tükenmeme o kadar az kaldı ki…"

https://www.facebook.com/bbcnewsturkceservisi/videos/219043646043813/

"Evden ayrıldığım sabah iki buçuk yaşındaki kızım, normalde hiç yapmamasına rağmen erken kalktı. Kucağımdan inmiyordu, 'Hayır işe gitme, dışarıda virüs var' diyordu. Ağlaya ağlaya işe geldim ve o günden bu yana evime hiç gitmedim."

"Kızımla telefonda görüntülü konuşurken artık beni görmek istemiyor. Babası oyun oynarken telefonu ortalığa bırakıyor ki ben onu oyun oynarken görebileyim. Telefonda kendini görünce, ben onu görmeyeyim diye kenara çekiliyor, evden gidişime kendince böyle bir tepki gösteriyor."