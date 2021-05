Dünya Hemşireler Günü nedir? İşte Dünya Hemşireler Günü mesajları…

– Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.

Dünya Hemşireler Günü, hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onore etmek için her sene dünyada 12 Mayıs’ta (Florence Nightingale’in doğum günü) kutlanıyor. Bazı ülkelerde 6-12 Mayıs tarihlerinde hafta boyunca kutlanır.

Savaş sırasında yaralı askerleri tedavi eden, gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sürdüren Florence Nightingale’in doğum günü, her yıl 12 Mayıs’ta kutlanıyor. Özellikle salgın dönemlerinde çok büyük görev üstlenen hemşirelerin yüzü, Dünya Hemşireler Günü mesajları ve sözleri ile gülüyor…

– Ben Bir Ebeyim Ben bir ebeyim ama gülyüzlü bebeğini emziren, melek yüzlü annenin resmini gerçekleştiren değil, On çocuğun kahrını çeken onbirincisini doğurmamak için çare arayan, çilekeş annenin yanında olan bir ebeyim. Ben bir ebeyim, çiçeklerle bezenmiş bahçenin, günlük güneşlik beklenen odasında değil, karlarla örtülü bir dünyanın, aştan başka yiyeceği, tezekten başka yakacağı,olmayan bir evin konuğuyum. ben bir ebeyim, bana danışmaları için, ayağıma gelmeleri için değil.. Yoksul tek odalı evlerine gidiyorum, kırk yıl hatırı sayılır diye, çaylarını içiyorum, kir kokan, yarı çıplak çocuklarını seviyor, çok seviyorum.

– Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

– 12-18 Mayıs Hemşireler haftası. Bütün hemşirelerimizin Hemşireler günü kutlu olsun

– Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin “12 Mayıs Hemşireler Gününü” Kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.

– Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.

FLORENCE NIGHTINGALE KİMDİR?

12 Mayıs 1820’de doğan Florence Nightingale, 13 Ağustos 1910’da hayatını kaybetti. İngiliz sosyal reformcu, istatistikçi ve hemşire olan Florence Nightingale, modern hemşireliğin kurucusu arasında yer alır. Kırım Savaşı esnasında eğitim alan hemşirelerin yöneticisi olarak öne çıkan Florence Nightingale, savaşta yaralanan askerlerin tedavi ve bakımlarını üstlendi.

Hemşireliğe son derece olumlu bir itibar kazandıran Florence Nightingale, Viktorya kültüründe bir ikon oldu. Özellikle gecesine gündüzüne katarak, yaralı askerlere baktığından dolayı “Lambalı Kadın” lakabı verilmiştir.