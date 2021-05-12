Dünya Hemşireler Günü: Türkiye’deki hemşirelerin gündeminde neler var?

BBC Türkçe ekipleri pandemi boyunca Türkiye'de, Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kadar farklı hastanelerde ve sağlık merkezlerinde yaptıkları haberlerde, hemşirelerin zorlu koşullardaki mücadelesine yakından tanıklık etti.

Bu sürede hemşireler salgınla mücadelede hayati bir rol oynamaya devam etti.

İlk koronavirüs dalgasında yapılan bu görüşmenin ardından bir yılı aşkın süre geçti.

Basını da eleştiren bu hemşirenin temennisi koronavirüsle mücadelede tüm sağlık çalışanları ile hemşirelerin de yer aldığını görülmesiydi.

Geçen yıl Mart ayında, BBC Türkçe ekibinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görüştüğü bir hemşire, koronavirüsle mücadeleyi anlatırken bu sözleri sarf etmişti.

"(…) Sanki bu mücadelede sadece doktorlar varmış gibi davranılıyor."

12 Mayıs Hemşireler Günü'nde mesleki taleplerini dile getiren hemşireler, "Hem mesleğimizin getirdiği sorumlulukların yükü arttı hem de aile içindeki yükümüz arttı" diyor. Hemşireler, sağlık sisteminin üzerindeki yükün büyük ölçüde hemşirelerin omuzlarında olduğunu hatırlatıyor.

Bugün pandemi sürüyor ve hemşireler yine toplum için büyük bir rol oynamayı sürdürüyor.

12 Mayıs Hemşireler Günü de işte böyle bir dönemde kutlanıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sevilay Şenol Çelik, günümüzdeki durumu, "Bugün halen pandeminin tüm yükü sağlık sisteminde, sağlık sistemin yükü de büyük ölçüde hemşirenin omuzlarında" sözleriyle dile getiriyor.

Çelik, pandemi döneminde hemşire olmakla ilgili, "Hem mesleğimizin getirdiği sorumlulukların yükü arttı hem de aile içindeki yükümüz arttı. Hem enfekte olma korkusu yaşıyoruz hem de elimizden kayıp giden hastalarımızın, meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının ve geride bıraktıkları ailelerinin acısını, çaresizliğini yaşıyoruz. Bizi en fazla mutlu eden ise iyileşerek taburcu olan hastalarımızı uğurlamak oluyor" diyor.

Bugün hemşirelerin birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Çelik bu sorunları şöyle özetliyor:

"Pandeminin ilk günlerinden bugüne devam eden aşırı iş yükü, uzun ve fazla mesailer, kangren olmuş özlük sorunları, sözleşmeli ve mevsimsel çalışma kadroları olan güvencesiz iş, neredeyse asgari ücret düzeyindeki maaşlar ve ek ödemelerdeki adaletsizlik, sahadaki meslektaşlarımızı en çok zorlayan konulardan bazıları.