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Dünya Hepatit Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 13:23 | Son Güncelleme

Dünya Hepatit Günü

İSTANBUL (AA) - Türk Karaciğer Vakfı (TKCV), Hep Yaşam Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) tarafından Dünya Hepatit Günü dolayısıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda doktor ve gönüllülerin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Müzik eşliğinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara hepatit hastalığı hakkında bilgi verilirken korunma yollarının anlatıldığı broşürler dağıtıldı.

Ege Üniversitesi Gastroentoroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fulya Günşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinlikle halkı hepatit konusunda bilinçlendirerek hem Hepatit B'nin hem de Hepatit C'nin siroza kadar gidebilen ciddi bir hastalık olduğunu vurgulamayı amaçladıklarını söyledi.

Günşar, şu bilgileri verdi:

"Bu iki hastalıktan aşı ve gerekli tedavilerle korunmamız ve tedavi edilebilmemiz mümkündür. Bu açıdan basit bir kan testi yapılarak siroz, karaciğer kanseri gibi ileride ciddi problemler yaratabilecek hastalıkların önüne geçmiş olabileceğiz. Hepatit B genetik bir hastalık değil bulaşıcı bir hastalıktır. Benzer şekilde hepatit A, hepatit E de ülkemizde görülebilen daha çok ağız yoluyla dediğimiz temiz olmayan ellerle bulaşabilen bir hastalık. Ama hepatit B, C ve D daha çok kan yoluyla bulaşıyor ve daha ciddi problemlere yol açabiliyor. Hepatit B mikrobunu taşıyanların hastalığı çok aktif olmasa da kontrole gitmesi gerekir. Çünkü sinsi bir hastalık. Bazen hiç şikayet yapmayabilir. Kan verirken tesadüfen ortaya çıkabilir. O nedenle test yaptırmak çok önemli."

Etkinlik gün boyu sürecek.

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Dünya Hepatit Günü kadıköy

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