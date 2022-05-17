Dünya Hipertansiyon Günü, 17 Mayıs 2022 Salı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek tansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır, fakat dünya genelinde yaklaşık 10 kişiden 3'ünün yüksek tansiyonlu olmalarına karşın hastaların yüzde 50'sinin bu durumdan habersiz oldukları biliniyor. Peki Dünya Hipertansiyon Günü nedir? Dünya Hipertansiyon Günü ne zaman? Hipertansiyon nedir, nasıl anlaşılır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

DÜNYA HİPERTANSİYON GÜNÜ NEDİR?

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü'nde yüksek tansiyondan korunmak için toplumdaki bireylerin;sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve özellikle tuzun azaltılması konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

HİPERTANSİYON NEDİR?

Kan kalpten pompalanır ve damarlarda dolaşırken damarlara bir basınç uygular. Tansiyon olarak tanımlanan kan basıncı değeri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kan basıncı sistolik ve diastolik olmak üzere ikiye ayrılır. Kalp kasılır ve damarlara doğru kanı atar. Kanın damarlara attığı kan basıncına sistolik denir. Kalp gevşediğinde ise hâlâ damarlarda kan basıncı bulunur. Bu basınca diastolik denir. Sistolik kan basıncı büyük tansiyon; diastolik küçük tansiyon olarak da bilinir. 18 yaşın üstündeki erişkin bir bireyin istirahat halindeki normal sistolik kan basıncı en yüksek 120mmHg, normal diastolik kan basıncı ise en yüksek 80 mmHg olmalıdır. Hipertansiyon hastalarında kan damarlarındaki basıncın değeri normalin üzerinde seyreder.

HİPERTANSİYON NASIL ANLAŞILIR?

En belirgin yüksek tansiyon belirtileri şunlardır:

Halsizlik, yorgunluk,

Nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı

Burun kanaması,

Görmede bozukluk

Kulaklarda çınlama,

Yürüme ve merdiven çıkmada zorlanma,

Bazen çok sık idrara çıkma,

Gece uykudan uyanıp idrar yapma

Bacaklarda şişlik olabilir.

