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Dünya için büyük adım: Artık ikinci bir Ay'ımız daha var!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.02.2020 10:11 | Son Güncelleme

Gökbilimciler, Dünya'nın ikinci bir Ay'ı olduğunu keşfetti. Gerçek Ay'dan daha küçük boyutlara sahip olan ve 2020 CD3 olarak adlandırılan yeni cisim, maalesef Ay kadar kalıcı değil.

Dünya için büyük adım: Artık ikinci bir Ay'ımız daha var!

Ay insanlığın uzay macerasında büyük bir yer kaplıyor. Bir dönemin gurur meselesi haline dönüşen Ay'a bayrak dikme yarışını bilenler ne demek istediğimizi çok iyi anlarlar. Bu yarışta ABD galip gelmişti ve ABD'nin Ay'a ulaşmasıyla insanlık için Ay defteri bir süreliğine kapanmıştı. Bu dönemlerde Ay'a tekrar çıkma konusu tekrar tekrar gündeme geliyor. Fakat bugünlerde gündeme gelen Ay, geceleri parlayan Ay değil aksine gökbilimciler tarafından yeni keşfedilen ikinci bir Ay.

DÜNYA'NIN İKİNCİ BİR AY'A SAHİP OLDUĞU KEŞFEDİLDİ

Dünya'nın tek bir uydusu olduğunu, onun da Ay olduğunu biliyorduk. Ancak Catalina Sky Survey ekibinde yer alan gökbilimciler tüm bildiklerimizi unutturdu ve Dünya'nın ikinci bir uydusu olduğunu keşfetti. ABD'nin Tucson kentinde bulunan Steward Gözlemevi'ne bağlı Catalina İstasyonu'nda gözlemler yapan gökbilimciler, 15 Şubat gecesi Dünya'nın yörüngesinde yeni bir cisim gözledi. 20 kadir parlaklığında olan yeni cisme gökbilimciler tarafından 2020 CD3 adı verildi. 2020 CD3'ün Dünya'nın etrafındaki bir turunu 47 günde tamamladığını fark eden gökbilimciler, 2020 CD3'ün yerinde durmadığını saptadı.

2020 CD3

2020 CD3 'KAÇACAK'

Gökbilimcilerin aktardıklarına göre 2020 CD3 1,9 - 3,5 metre aralığında bir çapa sahip. Bu 2020 CD3'ün Ay'ın yanında neredeyse bir araba büyüklüğü kadar kaldığını gösteriyor. Ayrıca keşfedilen yeni uydu sabit bir yörüngeye de sahip değil. Bu yüzden Ay'ın aksine yeni Ay, Dünya'dan giderek uzaklaşıyor. Yani diğer bir deyişle biz şu an bu haberi yazarken bile 2020 CD3 Dünya ile arasında bir mesafe daha bırakıyor. Bu da onu Dünya'nın ikinci ama geçici Ay'ı yapıyor. Gökbilimcilere göre 2020 CD3, Dünya'nın açık yaz geceleri dahi göremeden kaybolacak. Çünkü onların tahminleri nisan ayında ikinci Ay'ın Dünya'nın yörüngesinden 'kaçacağı' yönünde.

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Ay 2020 CD3 İkinci Ay dünya Catalina Sky Survey Steward Gözlemevi uzay bilim

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