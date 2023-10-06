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Dünya için tehlike çanları çalıyor! Herkes endişeli: Ozon tabakasındaki delik Brezilya'nın 3 katı büyüklüğüne ulaştı

06.10.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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Ozan tabakasındaki delik tarihin en büyük boyutlarına ulaştı. Antarktika'nın üzerindeki delik son ölçümlere göre Brezilya'nın 3 katı büyüklüğüne ulaştı. Küresel ısınmanın da etkilerini göz önünde aldığımız da korkutan senaryolarla karşı karşıyayız. Bu daha çok kuraklık ve daha çok doğal afet demek anlamına geliyor.

Dünya için tehlike çanları çalıyor! Herkes endişeli: Ozon tabakasındaki delik Brezilya'nın 3 katı büyüklüğüne ulaştı

Avrupa Uzay Ajansı açıkladı. Ozon tabakasının inceldiği alan 26 milyon kilometre kareye ulaştı. Antarktika'nın üzerinde her yıl oluşan deliğin boyutu şu anda Brezilya'nın neredeyse 3 katı boyutunda. Her yıl oluşan delikte bu yıl rekor seviyede olunmasının bir sebebi de küresel ısınma...

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DOĞAL AFETLER ARTACAK

Karbon gazlarının kullanımı yüzünden ozon tabakasındaki tahribat giderek büyüyor. Bunu durdurmak için dünya, Montreal Protokolünü uygulamaya başladı ancak çok geç kalındı. Ozan tabakasındaki bu incelme ile ilgili herkes endişeli. İşin bir de küresel ısınma boyutu akıllara gelince doğal afetlerin sayısında artış bekleniyor.

"KÜRESEL SICAKLIK ARTMAYA DEVAM ETTİKÇE..."

ATV'nin haberine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Adil Tek şunları ifade etti:

"Güney Yarım Küredeki ozon tabakası şu anda bu zamana kadar ölçülmüş değerle içerisinde en yükseklerin arasına girmeye başladı. Yüksek sıcaklıkların etkisi de var. Güney Yarım Kürede ozon deliği bu sene bu mevsimde zaten doruk noktaya çıkıyor. Doruk noktaya çıktığı için de en yüksek değerlere ulaşmış vaziyette. Küresel sıcaklık artmaya devam ettiği sürece de ozondaki deliğin daha da büyüme olasılığı gözüküyor, Montreal anlaşmasındaki sözlere uyulmasına rağmen."

"2030'A KADAR..."

İklim değişikliği ve politika çalışmaları uzmanı Prof. Dr. Murat Türkeş "Ozon tabakasındaki incelme kuvvetlenirse Ultraviyole B ışınımı yer küreye daha fazla geldiği için başta insan, diğer pek çok canlıya, tarımsal üretime, orman ekosistemlerine zarar veren zararlı Ultraviyole B ışınında artış olabiliyor. Küresel ısınmanın önümüzdeki yıllarda 2030'a kadar bir buçuk santigrat derece küresel ısınma eşiği çok daha fazla aşılabilecek, yeni bir sıcak ortalamaya dünya ne yazık ki gidecek. Sıcaklıklar bu kadar artınca şiddetli hava ve iklim olayları afetler, seller, taşkınlar, su baskınları, kuraklıklar, orman yangınları ve tarımdaki kayıplar gibi pek çok olumsuz durum yaşıyoruz ve bu giderek hızlanıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma Brezilya Ozon Tabakası

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