HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dünya için yeni bir tür! İzmir'deki Tahtalı Baraj Gölü'nde yeni bir balık türü keşfedildi

Dünya için yeni bir tür! İzmir'deki Tahtalı Baraj Gölü'nde yeni bir balık türü keşfedildi

13.04.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Uygulamalı Bilimleri Üniversitesince (ISUBÜ), yeni bir balık türünün dünya literatürüne kazandırıldığı bildirildi. Keşfedilen türe İzmir'in eski adından esinlenilerek "Chondrostoma smyrnae" adı verildi.

Dünya için yeni bir tür! İzmir'deki Tahtalı Baraj Gölü'nde yeni bir balık türü keşfedildi

Isparta Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İzmir Menderes'teki Tahtalı Baraj Gölü'nde yeni bir balık türü keşfedildiği belirtildi.

''DÜNYA BİLİM LİTERATÜRÜNE GİRMEMİŞ YENİ BİR BALIK TÜRÜ''

Çalışmanın ISUBÜ, Ordu Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerince yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Prof. Dr. Fahrettin Küçük, Dr. Salim Serkan Güçlü, Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi ve Prof. Dr. Davut Turan yürüttükleri çalışma sonucunda, tip lokalitesi Tahtalı Baraj Gölü (Menderes-İzmir) ve havzası olan, dünya bilim literatürüne girmemiş yeni bir balık türü tanımlamışlardır. Yeni tür ile ilgili makale, Berlin Doğa Tarihi Müzesi dergisi 'Zoosystematics and Evolution' (Almanya) da yayınlanmıştır. Araştırma ekibince tanımlanan türe, İzmir’in eski isminin 'Smyrna' olmasından dolayı 'Chondrostoma smyrnae' adı verilmiştir."

Screenshot_23

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyorMilyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyor
19 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var19 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Isparta

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.