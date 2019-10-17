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Dünya ikincisi Grizu-263 Erdemir’e teşekkür etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Uzay Takımı Grizu-263, Erdemir’e desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Dünya ikincisi Grizu-263 Erdemir’e teşekkür etti

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Uzay Takımı Grizu-263, Erdemir’e desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Takım Danışmanı Prof. Bülent Ekmekçi, Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun ve ekip üyeleri Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral’a teşekkür ederek takımın gelecek vizyonunu aktardı.
Bülent Ecevit Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren disiplinler arası bir öğrenci takımı olan Grizu-263, 2019 yılında Teknofest kapsamında 4. Türksat Model Uydu Yarışması’nda Türkiye birinciliğini elde etti. Takım yine bu yıl içinde Amerikan Uzay Kurumu (AAS), Amerikan Uçak ve Uzay Enstitüsü (AIAA) tarafından düzenlenen NASA’nın (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) sponsor olduğu tasarla, yap, fırlat konseptli CanSat uydu yarışmasında dünya ikinciliğinin sahibi oldu. ‘Karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesi’ sloganıyla faaliyetlerini sürdüren ekip, Türkiye’de üretilecek olan ilk cep uydusu projesinin de hazırlıklarını yürütüyor.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ziyarette, Erdemir’in takıma olan desteklerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun cep uydu projesiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek, diğer alanlarda da başarılarını sürdürmek üzere ekip olarak çok çalıştıklarını aktardı. Dursun, takımın elde ettiği başarılarda Erdemir’in desteğinin de önemini vurgulayarak geleceğe yönelik planlarını aktardı. Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, ülkemizin özellikle gençlerimizin her alanda fark yaratan çalışmalarına ihtiyacı olduğunu belirterek, Grizu-263 ekibini başarılarından dolayı tebrik etti.

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