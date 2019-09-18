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Dünya ikincisi Sümeyye, Eskişehir'de coşkuyla karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:44 | Son Güncelleme

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da yapılan 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü finalinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, memleketi Eskişehir'de, Türk bayrakları eşliğinde coşkuyla karşılandı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret eden Boyacı, gözyaşlarına hakim olamazken, "Daha çok çalışıp, eksikliklerimizi tamamlayıp 2020 Tokyo Olimpiyatlarında birincilik almak istiyorum" dedi.

Dünya ikincisi Sümeyye, Eskişehir'de coşkuyla karşılandı

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da yapılan 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü finalinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, memleketi Eskişehir'de, Türk bayrakları eşliğinde coşkuyla karşılandı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret eden Boyacı, gözyaşlarına hakim olamazken, "Daha çok çalışıp, eksikliklerimizi tamamlayıp 2020 Tokyo Olimpiyatlarında birincilik almak istiyorum" dedi.
Londra’da yapılan 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, memleketi Eskişehir’e döndü. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret etti. Sümeyye Boyacı’nın sadece Eskişehir’i değil tüm Türkiye’yi gururlandırdığını ifade eden Vali Çakacak, "Sümeyye kızımız, Londra’da yapılan 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde dünya ikinciliğini elde ederek, tüm Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatmıştır. Ama bizim birincimiz Sümeyye’dir. Ben, Sümeyye kızımızı canı gönülde kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ve senin azmin ve zaferinin herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Azmim elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını Sümeyye kızımız hepimize gösterdi" dedi.
HEDEFİ TOKYO OLİMPİYATLARI
Çok heyecanlı bir yarışma olduğunu ifade eden milli Yüzücü Sümeyye Boyacı ise yarışma esnasında başta kendisinin birinci olduğunu zannettiğini söyleyerek, "Fakat rakibimin birinci olduğunu görünce çok şaşırdım, aynı zamanda üzüldüm. Ama rakibim Teresa benden 20 yaş büyük, 27 kere paralimpik şampiyonu olmuş, ona sadece 3 salise ile yenilmiş olmak tabi beni mutlu etti. Çünkü yaşım çok genç olduğu için önümde uzun yıllar var. Daha başka şampiyonlukları alma gibi şansım var. İnşallah daha çok çalışıp, eksikliklerimizi tamamlayıp 2020 Tokyo Olimpiyatlarında birincilik almak istiyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyorum" dedi.
Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı’nın fotoğraf çekmeyi ve çektirmeyi çok sevdiğini bilen Vali Çakacak, ziyaret esnasında milli yüzücüye fotoğraf makinesi takımı ve cumhuriyet altını hediye etti. Vali Çakacak, Boyacı’nın antrenörü Mehmet Bayrak’a da başarılı çalışmalarından dolayı günün anısına hediye verdi.
TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDI
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu milli yüzücü Sümeyye Boyacı, valilik ziyaretinin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na geçti. Kapıda belediye personeli tarafından marşlar ve Türk bayraklarıyla karşılanan Boyacı, gördüğü ilgi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Boyacı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti. Büyükerşen, başarılarının devamını dileyerek Boyacı’ya hediyeler verdi. Milli yüzücü Sümeyye Boyacı’ya ziyaretlerinde babası İsmail Boyacı ile antrenörü Mehmet Bayrak da eşlik etti.
3 SALİSE FARKLA İKİNCİ OLDU
2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde, İspanya’yı temsil eden Teresa Perales 44.71 zamanla birinci olurken, Türkiye adına yarışan Sümeyye Boyacı 44.74 ile ikinci olmuş, üçüncülüğü ise 45.30 zamanla İtalya’yı temsil eden Monica Boggioni kazanmıştı.

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Dünya ikincisi Sümeyye, Eskişehir'de coşkuyla karşılandıDünya ikincisi Sümeyye, Eskişehir'de coşkuyla karşılandıDünya ikincisi Sümeyye, Eskişehir'de coşkuyla karşılandıDünya ikincisi Sümeyye, Eskişehir'de coşkuyla karşılandı

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