HABER

Dünya 'İklim grevi'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:15 | Son Güncelleme

KÜRESEL İklim Grevi haftasında çocuklar ve gençler başta olmak üzere doğaseverler, tüm dünyada küresel iklim grevi gerçekleştirecek.

Dünya 'İklim grevi'nde

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- KÜRESEL İklim Grevi haftasında çocuklar ve gençler başta olmak üzere doğaseverler, tüm dünyada küresel iklim grevi gerçekleştirecek. Greve, Türkiye'de de 'Sıfır Gelecek. İklim Adaleti İstiyoruz' sloganıyla 15 noktada destek verilecek.
Tüm dünyada 20- 27 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Küresel İklim Grevi haftasında, 137 ülkede, 4 bin 500'ün üzerinde eylem ve etkinlikle 'iklim grevi' düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanında çocuklar, gençler ve doğaseverlerin 'İklim Adaleti Hemen Şimdi' sloganıyla ekolojik, doğayla uyumlu bir yaşam kurabilmek ve iklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle gerçekleştireceği iklim grevine, Türkiye'de de 15 noktada düzenlenecek etkinliklerle destek verilecek.
İklim krizine karşı başlattığı mücadeleyle dünya çapında milyonları etkileyen İsveçli aktivist Greta Thunberg'in (16) de her cuma günü okula gitmeyip konuya dikkati çekmesiyle, 20 Eylül günü dünyanın birçok ülkesinde çocuklar okullarına gitmeyerek eyleme destek verecek.
Çevre örgütü Alakır Nehri Kardeşliği'nin 20 Eylül'deki iklim grevi için çağrısında, “Her neredeyseniz 20 Eylül İklim Grevi'ne katılın. Yakınınızda bir etkinlik yok ise siz etkin olun. Harekete geçmek için bir başkasını beklemeyin. Okula ya da işe gitmeyin. Dünya çapındaki iklim grevine katılın. Dünyadaki tüm canlıların her birimize ihtiyacı var" denildi.
TÜRKİYE'DEKİ NOKTALAR
Ekoloji Birliği, Alakır Nehri Kardeşliği gibi çok sayıda çevre örgütünün yanı sıra belediyelerin de katkı sağladığı eyleme Türkiye'de destek verilecek noktalar şöyle:
Antalya'da saat 14.00'te Kuğulu Park, saat 12.00'de Çıralı muhtarlık önü. Balıkesir'de saat 17.00'de Ayvalık Öğretmenevi, saat 14.00'te Altınoluk Antandros Parkı. Bodrum'da saat 18.00'de Barış Meydanı, saat 13.30'da Kızılağaç. Bursa'da saat 14.00'te Nilüfer Üç Fidan Parkı. Çanakkale'de saat 13.00'te Kordon Truva Atı. Diyarbakır'da saat 18.30'da Yenimahalle. İstanbul'da 14.00-16.00 saatleri arası Kadıköy İskele Yoğurtçu Parkı, saat 12.00'de Bilgi Üniversitesi. İzmir'de 15.00-18.00 saatleri arasında Gündoğdu Meydanı Kültürpark Sahne. Kocaeli'de saat 12.00'de GOSB Meydanı. Muğla'da saat 14.00'te Milas Karacahisar İkizköy.

FOTOĞRAFLI

Dünya 'İklim grevi'ndeDünya 'İklim grevi'ndeDünya 'İklim grevi'nde

PARTNERTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladıTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladı
61 yıl önce arazilerinden geçen yolun kamulaştırma bedelini aldılar61 yıl önce arazilerinden geçen yolun kamulaştırma bedelini aldılar
İstanbul'da vahşet: Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini yağ ile yaktıİstanbul'da vahşet: Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini yağ ile yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem!

Son dakika: Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis

Ahmet Toker'in cezası belli oldu

İBB'den Uzunçayır metrobüs durağındaki mescide ilişkin açıklama

Metrobüs durağındaki mescit kapatıldı mı? İBB'den açıklama

TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Gören telefonuna sarıldı!

Bursa'da avukattan polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.