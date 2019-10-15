İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Türkiye, 2018'de gayrisafi milli gelirinin yüzde 0,79'u ile insani yardım konusunda 'en cömert ülke' olmaya devam etmiştir. Türk Kızılay ve bağışçıları bu cömertliğin en büyük katkı sağlayıcılarındandır. Türk Kızılay olarak 2018'de Türkiye'de ve dünyada toplam 23 milyon 251 bin insana yardım ulaştırdık. Bu yardımın toplam miktarı yaklaşık 3 milyar 114 milyon liradır." dedi.

Türk Kızılay'ın ev sahipliğinde, insani yardım alanında faaliyet gösteren aktörler arasında ilişkileri geliştirmek ve iş birliği olanaklarını artırmak amacıyla "İnsanlıkta Onur" temasıyla Dünya İnsani Eylem Forumu (World Humanitarian Action Forum) düzenleniyor.

Kınık, toplantının açılışındaki konuşmasında, 2016'da İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi'nin (World Humanitarian Summit) "insanlık ve insani ilkelere bağlılığı tekrar doğrulamak", "ülkelerin ve toplumların krizlere hazırlıklı olmalarını ve anında müdahale etmelerini, yaşanabilecek olası şoklara karşı daha dirençli olmalarını sağlayacak eylem ve taahhütleri başlatmak" ve "krizlerden etkilenen insanları insani eylemin merkezine yerleştirerek ıstıraplarını azaltmak ve tüm dünyada yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım eli uzatabilmek adına en iyi uygulamaları oluşturmak ve paylaşılmasını sağlamak" şeklinde taahhütlerle sonuçlandırıldığını hatırlattı.