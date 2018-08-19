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Dünya İnsani Yardım Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 12:07 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı: - "İnsani yardım çalışanlarının çalışma kolaylığı sağlanması için basın kartı benzeri bir kart çıkarılmalı. İnsani yardım çalışanlarına yönelik tehdit ve saldırılarda bulunan kişi veya kişiler ulusal ve uluslararası mahkemelerde yargılanmalı" - "İnsani yardım çalışanları bir ailedir; diğerlerinin din, ırk, mezhebine bakılmaksızın birbirini kollamalı ve korumalıdır. Yardım çalışanlarına yönelik medya organlarında bilinçlendirici yayınlara sıkça yer verilmeli"

İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, insani yardım çalışanlarının çalışma kolaylığı sağlanması için basın kartı benzeri bir kart çıkarılmasını önerdi.

İHH'dan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, yardım kuruluşu çalışanlarının, başta savaş bölgeleri olmak üzere tüm doğal afet ve insani kriz bölgelerinde, acil yardım ulaştırmak için canlarını ortaya koyduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, son 10 yılda binden fazla insani yardım çalışanının görev sırasında yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, 1992'den bu yana dünyanın birçok ülkesinde yardım faaliyetleri yürüten İHH'nın da Afganistan, Nepal, Bosna Hersek, Çeçenistan, Suriye ve "Özgürlük Filosu"nda çalışanlarını ve gönüllülerini görev başında şehit verdiği kaydedildi.

Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir daha bu tür kayıpların yaşanmaması için birtakım hususlara dikkat etmek gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"İnsani yardım çalışanlarının çalışma kolaylığı sağlanması için basın kartı benzeri bir kart çıkarılmalı. İnsani yardım çalışanlarına yönelik tehdit ve saldırılarda bulunan kişi veya kişiler ulusal ve uluslararası mahkemelerde yargılanmalı. İnsani yardım çalışanları bir ailedir; diğerlerinin din, ırk, mezhebine bakılmaksızın birbirini kollamalı ve korumalıdır. Yardım çalışanlarına yönelik medya organlarında bilinçlendirici yayınlara sıkça yer verilmeli."

- "Geçen yıl 139 insani yardım çalışanı hayatını kaybetti"

Açıklamada, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA), Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, sivillere yönelik saldırıların arttığının vurgulandığı aktarılırken, şunlar kaydedildi:

"OCHA'dan yapılan açıklamaya göre, patlayıcı silahlar nedeniyle yaklaşık 43 bin kişinin öldüğü 2017'de kurbanların 31 bin 904'ü siviller oldu. Her 4 kurbandan 3'ünün sivil olduğu savaş ve çatışma bölgelerinde, geçen sene insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarda ise 139 kişi yaşamını yitirdi, 102 kişi yaralandı ve 72 insani yardım çalışanı ise kaçırıldı."

Açıklamada, Irak'ın Başkenti Bağdat'ta 19 Ağustos 2013'te BM'nin merkezinin bombalandı ve bu saldırıda 22 BM çalışanının hayatını kaybettiği hatırlatılarak, olayın üzerine harekete geçen BM Genel Kurulu'nun, 19 Ağustos tarihini Dünya İnsani Yardım Günü olarak ilan ettiği ifade edildi.

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"Dünya İnsani Yardım Günü" İnsan Hakları ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı insani yardım çalışanları

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