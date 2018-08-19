İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, insani yardım çalışanlarının çalışma kolaylığı sağlanması için basın kartı benzeri bir kart çıkarılmasını önerdi.

İHH'dan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, yardım kuruluşu çalışanlarının, başta savaş bölgeleri olmak üzere tüm doğal afet ve insani kriz bölgelerinde, acil yardım ulaştırmak için canlarını ortaya koyduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, son 10 yılda binden fazla insani yardım çalışanının görev sırasında yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, 1992'den bu yana dünyanın birçok ülkesinde yardım faaliyetleri yürüten İHH'nın da Afganistan, Nepal, Bosna Hersek, Çeçenistan, Suriye ve "Özgürlük Filosu"nda çalışanlarını ve gönüllülerini görev başında şehit verdiği kaydedildi.

Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir daha bu tür kayıpların yaşanmaması için birtakım hususlara dikkat etmek gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"İnsani yardım çalışanlarının çalışma kolaylığı sağlanması için basın kartı benzeri bir kart çıkarılmalı. İnsani yardım çalışanlarına yönelik tehdit ve saldırılarda bulunan kişi veya kişiler ulusal ve uluslararası mahkemelerde yargılanmalı. İnsani yardım çalışanları bir ailedir; diğerlerinin din, ırk, mezhebine bakılmaksızın birbirini kollamalı ve korumalıdır. Yardım çalışanlarına yönelik medya organlarında bilinçlendirici yayınlara sıkça yer verilmeli."