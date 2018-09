Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişi intihar nedeniyle ölüyor, bu değer kabaca her 40 saniyede 1 ölüme denk geliyor.

Sağlık Bakanlığınca, 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, Uluslararası İntiharı Önleme Derneğinin girişimiyle 2003'den bu yana dünyada intihar olgusu konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 10 Eylül tarihinin Dünya İntiharı Önleme Günü olarak ilan edildiği hatırlatıldı.

"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişi intihar nedeniyle ölmektedir. Bu değer kabaca her 40 saniyede 1 ölüm demektir." ifadeleri kullanılan açıklamada, her bir intiharın yaklaşık 135 kişinin yoğun bir şekilde etkilenmesine neden olduğu, bunun tüm dünyada her yıl intihar davranışı ile derinden etkilenen 108 milyon insana denk geldiği vurgulandı.

Toplumun üyesi olarak herkesin, kişilerin hayatında bir fark yaratabileceğine ve intihar davranışını önleyebileceğine işaret edilen açıklamada, şu uyarı ve önerilerde bulunuldu: