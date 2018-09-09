Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişi intihar nedeniyle ölüyor, bu değer kabaca her 40 saniyede 1 ölüme denk geliyor.
Sağlık Bakanlığınca, 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.
Açıklamada, Uluslararası İntiharı Önleme Derneğinin girişimiyle 2003'den bu yana dünyada intihar olgusu konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 10 Eylül tarihinin Dünya İntiharı Önleme Günü olarak ilan edildiği hatırlatıldı.
"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişi intihar nedeniyle ölmektedir. Bu değer kabaca her 40 saniyede 1 ölüm demektir." ifadeleri kullanılan açıklamada, her bir intiharın yaklaşık 135 kişinin yoğun bir şekilde etkilenmesine neden olduğu, bunun tüm dünyada her yıl intihar davranışı ile derinden etkilenen 108 milyon insana denk geldiği vurgulandı.
Toplumun üyesi olarak herkesin, kişilerin hayatında bir fark yaratabileceğine ve intihar davranışını önleyebileceğine işaret edilen açıklamada, şu uyarı ve önerilerde bulunuldu:
"Örneğin her fırsatta konuyla ilgili farkındalığı artırabilir, intihar nedenleri ve intihar amaçlı uyarı işaretleri hakkında kendinizi ve başkalarını eğitebilir, çevrenizde sıkıntı yaşayanlara şefkat gösterebilir, yine kendi çevrenizdeki kişilerin intihar, intihar davranışı ve ruhsal sağlık sorunları ile ilgili ön yargılarını onlara fark ettirebilir, kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.
Eğer tanıdığınız bir kişi, ölmek istediğinden ya da acılarından kurtulma arzularından bahsediyorsa, internetten veya çevresinden silah, ilaç gibi intihar araçlarını araştırıyorsa, değerli eşyalarını dağıtıyor, vasiyet hazırlıyor veya çevresindekilerle vedalaşıyorsa, kendi içine çekiliyor veya kendini tecrit ediyorsa, başkalarına ya da hayata yük olmaya başladığından bahsediyorsa, öfkeli davranışlar sergiliyor veya intikam duygularından bahsediyorsa, umutsuzluktan veya yaşamak için bir sebebi olmadığından bahsediyorsa, sonuçlarını hesap etmeden canını tehlikeye atıyorsa, alkol ya da madde kullanımında artış varsa, intihar riski taşıyor olabilir.
Eğer bir kişinin intihar düşüncesi olduğuna inanıyorsanız bunu kişiyle konuşmaktan korkmayın. Yargılamadan, sevecen ve basit bir biçimde kendine zarar verme düşüncesi olup olmadığını sorun. İntihar girişiminde bulunmuş kişiler genellikle ölmek istemediklerini bunun yerine birinin kendilerine müdahalede bulunup onları durdurmasını istediklerini belirtirler. Çoğu, umutsuzluklarını hisseden ve onlara iyi olup olmadığını soran birilerini aradığını söyler. Nazik bir söz söylemek ve yargılamadan dinlemek fark yaratabilir."
Bakanlıktan yapılan açıklamada, intiharı önleme çalışmalarının, birey, sistem ve topluluklar düzeyinde çalışmaları kapsayan bütünleştirici stratejiler gerektirdiği vurgulanarak, araştırmaların, intiharı önleme çabalarının çok boyutlu ve çoklu müdahaleler içermeleri halinde daha etkili olacağını gösterdiğine değinildi.
Dünya İntiharı Önleme Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Türkiye Psikiyatri Derneği ve İntiharı Önleme Derneği tarafından, yarın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücesoy Konferans Salonu'nda sempozyum düzenleneceği de bildirildi.
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