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Dünya İran'ın hamlesini beklerken Putin'den şartlı onay! Rus liderin mesajı Tahran'da Hamaney'e iletildi

06.08.2024 16:39
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Dünya İran'ın Haniye suikastı üzerine İran'a vereceği karşılığı merakla bekliyor. Bu sırada Rusya'dan İran'a saldırıya onay niteliğinde bir uyarı geldi. Tahran'da gerçekleşen görüşmede Rus lider Vladimir Putin'in uyarısı İran'ın dini lideri Hamaney'e iletildi.

Dünya İran'ın hamlesini beklerken Putin'den şartlı onay! Rus liderin mesajı Tahran'da Hamaney'e iletildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'in Tahran'da öldürülmesi bölgedeki gerginliği zirveye tırmandırdı. İran dini lideri Ali Hamaney intikam yemini etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ı İsrail'e vereceği yanıt konusunda uyarırken “Sivil can kayıplarından kaçının” dedi.

PUTİN'İN MESAJI TAHRAN'DA HAMANEY'E İLETİLDİ

İngiliz haber ajansı Reuters, adı açıklanmayan iki üst düzey İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu’nun Tahran’da İranlı yetkililerle görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İran dinli lideri Ayetullah Ali Hamaney’e mesaj ilettiğini yazdı.

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PUTİN: ÖLÇÜLÜ OLUN

İranlı kaynaklara göre, Putin, Hamaney’e, İran’ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesine karşı İsrail’e verilecek yanıtın “ölçülü” olması gerektiğine ve sivil can kayıplarından kaçılmasına ilişkin uyarıda bulundu.

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İRANLI KAYNAKLAR: ZİYARET "SÜKUNET" ÇAĞRISI İÇİN

Adı açıklanmayan İranlı kaynaklar, Şoygu’nun ziyaretinin Moskova’nın Tahran yönetimine “sükunet” çağrısında bulunmak amacıyla gerçekleştirildiğini iddia ederken, İranlı yetkililer ve Soygu tarafından gerçekleştirilen görüşmelere dair açıklama yapmadı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Rusya Vladimir Putin suikast Ali Hamaney
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