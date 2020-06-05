Dünya ırkçılığa karşı sokaklarda

Koronavirüs uyarılarına rağmen on binlerce gösterici ırkçılık ve polis şiddetine karşı sokaklara çıktı.ABD'de siyahi bir vatandaş olan George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan protesto gösterilerinde bugün de on binlerce kişi sokaklardaydı. Koronavirüs nedeniyle yapılan uyarılara rağmen dünyanın dört bir yanında düzenlenen protestolarda göstericiler ABD'deki ve kendi ülkelerindeki ırkçılığa karşı sloganlar attı.

En büyük gösterilerin düzenlendiği ülkelerden Almanya'da üzerinde "Senin acın benim acım. Senin mücadelen benim mücadelem" yazılı pankartlar taşındı. Frankfurt ve Hamburg kentlerindeki gösterilere 10 bini aşkın kişi katıldı.

Frankfurt'taki gösteride, Floyd'un ölümüne yol açan polis şiddetinin etraftaki vatandaşlarca filme alınmış olmasına atıfta bulunularak "Filme alınmayan kaç kişi var?" sorulu pankartlar dikkat çekti.

Hamburg'da ABD Konsolosluğu önünde düzenlenen gösteriye 250 kişi bildirilmesine rağmen yaklaşık 4 bin 500 kişi katıldı. "Floyd İçin Adalet-Siyahları Öldürmeyi Durdurun" sloganı altında düzenlenen gösteri, maske ve fiziksel mesafe kurallarına uyulmadığı için yarım saat sonra polis tarafından sona erdirildi. Hamburg'da Cumartesi günü de ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteriler planlanıyor.