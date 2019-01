Dünya iş liderleri dijital eğitimi İstanbul'da alacak

Sundukları eğitim programlarının teknoloji, inovasyon ve dijital ortamda liderlik alanlarına odaklandığını belirten Saral, "Küresel seviyede rekabetin içinde olan iş dünyamız ve iş insanlarımız için küresel eğitimleri bölgeye getiriyoruz. Dallarında uzmanlaşmış yüksek eğitim kurumlarıyla deneyimli yöneticiler için iş idaresi dalında yüksek lisans (Executive Master of Business Administration, EMBA), deneyimli ve iş idaresi dalında yüksek lisans sahibi idareciler için yöneticilik dalında doktora eğitim (Doctorate of Business Administration, DBA) programları yanında okul olarak ürettiğimiz diğer eğitim programlarını sunacağız." diye konuştu.

İşletme doktorasının (DBA) 60’lı yıllarda ilk defa Harvard Business School tarafından geliştirilen, iş idaresi konusunda araştırma ağırlıklı ve dört yıl süren bir doktora program olduğunu anlatan Saral, Executive MBA Programı ise part-time uluslararası bir derece sahip olmak isteyen, yönetici sıfatıyla en az yedi yıl deneyimi olup, değişen iş dünyası koşullarına göre kendisini yenileme ihtiyacını hisseden profesyoneller için tasarlandığını söyledi.

Saral, katılımcıların 41 North Business School’da anlaşmalı ve uluslararası işletme okullarının katkılarıyla aldıkları eğitim ve öğretimler sonucu yurt dışında uluslararası geçerliliği olan MBA ve/veya DBA derecelerini hak edebileceklerini ifade ederek, "Okulumuzda liderlik, inovasyon, teknoloji ve dijital dönüşüm konularında ise Almanya’nın en iyi inovasyon ve teknoloji okulu The European School of Management and Technology (ESMT Berlin) ve dünyanın en iyi liderlik eğitim kurumu Center for Creative Leadership (CCL)’ın sertifikaları verilecek." dedi.