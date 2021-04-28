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Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedir? İşte Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü mesajları

28.04.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından alınan bir kararla 2003 yılından bu yana her yıl 28 Nisan’da kutlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusunun ne kadar önemli olduğu ve bu konuda vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilen bu günde, farkındalık için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 2020 yılında ortaya çıkan COVID-19 salgını hakkında da işçilerin sağlıkları konusuna da değindi.

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedir? İşte Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü mesajları

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), bu yıl 28 Nisan İş Sağlığı ve Güvenliği günün temasını “Krizleri öngörün, hazırlanın ve bunlara müdahale edin – Dayanıklı İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerine Yatırım Yapın” olarak belirledi. 28 Nisan’da çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratılmaya çalışılan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde; iş ölümleri, yaralanmalar ve COVID-19 için sağlık önlemleri konularına dikkat çekiliyor.

DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ NEDİR?

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla, 2003 yılından bu yana her yıl 28 Nisan’da farklı bir tema ile kutlanmaktadır. Her yıl, yaklaşık 3 milyon çalışan iş kazası ve işle ilgili hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmekte, 374 milyon çalışan iş kazası geçirmektedir.

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü (World Day for Safety and Health at Work 2021), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından alınan bir kararla, meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla, 2003 yılından bu yana 28 Nisan’da her yıl farklı bir tema ile kutlanmaktadır. ILO bu yıl 28 Nisan İş Sağlığı ve Güvenliği günün temasını “Krizleri öngörün, hazırlanın ve bunlara müdahale edin – Dayanıklı İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerine Yatırım Yapın” olarak belirledi.

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2020’nin başlarında küresel bir kriz olarak ortaya çıktığından beri COVID-19 salgınının her yerde derin etkileri oldu. Pandemi, virüsün işyerlerinde bulaşma riskinden, virüsün yayılmasını azaltmaya yönelik tedbirler sonucunda ortaya çıkan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerine kadar iş dünyasının neredeyse her alanına dokundu. Örneğin, uzaktan/online çalışmaya güvenme gibi yeni çalışma düzenlemeleri biçimlerine geçiş, çalışanlar için birçok fırsat sunmuş, ancak aynı zamanda özellikle psikososyal riskler ve şiddet dahil olmak üzere potansiyel İSG riskleri oluşturmuştur.

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 2021, 2006 İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesinin Teşvik Çerçevesinde (No. 187) belirtildiği gibi bir İSG sisteminin unsurlarından yararlanmaya odaklanmaktadır. Dünya günü raporunda, mevcut krizin iş sağlığı hizmetleri de dahil olmak üzere bu İSG sistemlerini hem ulusal düzeyde hem de teşebbüs düzeyinde güçlendirmenin önemini nasıl gösterdiğini incelemektedir.

ILO, işyerinde COVID-19’un Yayılmasının hafifletilmesi ve önlenmesinde hem bölgesel hem de ülke örneklerinden yararlanarak, dirençli İSG sistemleri yaratmanın ve bunlara yatırım yapmanın önemi konusunda farkındalık yaratmak ve diyaloğu teşvik etmek için bu fırsatı değerlendirecektir.

Online Seminer hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için tıklayın

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DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ MESAJLARI

  • “İş Güvenliği ilkesi ile yaşa, zor günler yaşama” Tüm emekçilerin 28 Nisan İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kutlu olsun.
  • 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü Kutlu Olsun. Kazasız, sağlıklı, güvenli nice günlerimiz olsun.
  • Önce sağlık… 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü Kutlu Olsun…
  • “Güvenlik önlemlerini almadan işe başlama!” 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kutlu olsun.
  • Hiçbir iş güvenliksiz yapılacak kadar acil değildir.28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü Kutlu Olsun.
  • Emek veren, üreten herkes bir kıymettir. Önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın sağlığıdır. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kutlu olsun!
  • Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği sektörünün gelişmesine katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş ve çalışanlarının 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kutlu olsun!
  • Dünya genelinde iş kazalarının olmaması ve iş güvenliği tedbirlerinin sürekli artması temennisiyle… 28 Nisan Dünya İş sağlığı ve güvenliği günü kutlu olsun.
  • Tüm dünyada iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine katkı sunan çalışanların 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kutlu olsun!
  • Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği sektörünün gelişmesine katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş ve çalışanlarının 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kutlu olsun!

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İş Sağlığı Ve Güvenliği

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