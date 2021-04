Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedir? İşte Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü mesajları

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), bu yıl 28 Nisan İş Sağlığı ve Güvenliği günün temasını “Krizleri öngörün, hazırlanın ve bunlara müdahale edin – Dayanıklı İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerine Yatırım Yapın” olarak belirledi. 28 Nisan’da çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratılmaya çalışılan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde; iş ölümleri, yaralanmalar ve COVID-19 için sağlık önlemleri konularına dikkat çekiliyor.

DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ NEDİR?

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla, 2003 yılından bu yana her yıl 28 Nisan’da farklı bir tema ile kutlanmaktadır. Her yıl, yaklaşık 3 milyon çalışan iş kazası ve işle ilgili hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmekte, 374 milyon çalışan iş kazası geçirmektedir.

