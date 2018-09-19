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Dünya İslam Birliği Lübnan'da "İslam-Hristiyanlık Zirvesi" planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 16:20 | Son Güncelleme

Dünya İslam Birliği Lübnan'da "İslam-Hristiyanlık Zirvesi" planlıyor

Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed bin Abdülkerim İsa, gelecek yıl Lübnan'da "İslam-Hristiyanlık Zirvesi" düzenlemek istediklerini söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, resmi temasları kapsamında başkent Beyrut'ta bulunan İsa, "Uluslararası İslam-Hristiyanlık Zirvesi organize etme projemiz var. Rabıta, bu zirveyi seneye Beyrut'ta yapmayı planlıyor." dedi.

İslamiyet ve Hristiyanlığın tüm mezheplerini kapsayacak zirvenin Lübnan himayesinde gerçekleşmesini istediklerini belirten İsa, projenin çalışmaları kapsamında sadece Lübnan hükümetince tanınan resmi kuruluşlarla iletişime geçtiklerini aktardı.

İsa, barış değerleri ile din uyumunu güçlendirmenin yanı sıra medeniyet, din ve kültür çatışmalarıyla mücadele amacıyla bu projeyi düşündüklerini ifade etti.

İran'ın bölgeye yönelik mezhepsel politikalarının istikrarsızlığı kalıcı hale getirdiğini savunan İsa, Şii mezhebine karşı olmadıklarını ancak başka ülkelerin iç işlerine müdahaleye ve siyasi dayatmalara karşı olduklarını kaydetti.

Merkezi Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Rabıta, dünya genelinde İslami ve insani iş birliği köprüleri kurma, İslam'ı tanıtma çabalarını koordine etme, İslam'ın ilkeleri ile öğretilerini açıklama gibi konularda çalışmalar yürütüyor.

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Dünya İslam Birliği Lübnan Muhammed bin Abdülkerim İsa

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