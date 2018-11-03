"Dünya İstanbul Havalimanı vesilesiyle Türkiye'yi konuşuyor"

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, "Dünya sivil havacılık otoriteleri İstanbul Havalimanı'nı konuşuyor, bu havalimanı vesilesiyle Türkiye'yi konuşuyor." dedi.

Arslan, Kars'taki bir gençlik merkezinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kısa süre önce açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nın bir çok ülkede övgüler kazandığını ifade ederek, "Dünya sivil havacılık otoriteleri İstanbul Havalimanı'nı konuşuyor, bu havalimanı vesilesiyle Türkiye'yi konuşuyor. Dünyanın en büyük havalimanını yapan, açılışla dünya sivil havacılığın ağırlık merkezini Türkiye'ye taşıyan bizler, inşallah yakında bu havalimanındaki yolcu sayısını 200 milyona çıkartacağız." diye konuştu.

Kars Valisi Rahmi Doğan da temeli atılan gençlik merkezinin, şehrin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağını belirterek, "Sinema salonlarından bovling salonlarına, toplantı salonlarından spor salonlarına kadar 850 metrekare kapalı alana sahip binayı inşa ediyoruz." dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ise merkezin Kars'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından gençlik merkezinin temeli atıldı.

Törene, Kars İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, belediye başkanları, bazı kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

