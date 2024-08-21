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Dünya İtalya'daki yat kazasını konuşuyor! Ölü sayısı 6'ya yükseldi! İngiliz milyarder ve kızının da cesetleri bulundu

21.08.2024 20:45
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İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta yatın fırtınada batması sonucu kaybolan 5 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 6'ya yükseldi. Yatın enkazından İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah'ın cesetleri de çıkarıldı. Böylesine lüks bir yatın nasıl çok kısa sürede battığı sorgulanırken, savcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dünya İtalya'daki yat kazasını konuşuyor! Ölü sayısı 6'ya yükseldi! İngiliz milyarder ve kızının da cesetleri bulundu

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, fırtına nedeniyle battığı belirtilen "Bayesian" isimli lüks yatta kaybolan 6 kişinin bulunması için pazartesiden bu yana süren çalışmalar sonuç verdi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı su altı arama robotu ile İtalyan itfaiyesinden dalgıçlar, yaklaşık 50 metre derinlikteki arama çalışmaları sonucunda, bugün ilk olarak biri erkek, diğeri kadına ait 2 cesedi yatın enkazından çıkardı. Çıkarılan cesetlerin, İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah'a ait olduğu belirtildi.

AA-20240821-35456483-35456473-ITALYADA_YATIN_FIRTINADA_BATMASI_SONUCU_OLENLERIN_SAYISI_6YA_CIKTI

Ekipler, Lynch ve kızının ardından, 3 kişinin cesedini daha enkazda tespit edip çıkardı. Cesetlere kimlik tespiti ve otopsi yapılacağı kaydedildi.

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YATIN KAPTANI SORGULANDI

Böylece ilk gün cesedi bulunan aşçı Recaldo Thomas ile olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Ekiplerin, yatın enkazında, kayıp son kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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İtalyan basınındaki haberlerde, kayıp kişiler arasında Morgan Stanley International'ın başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Anne Elizabeth Judith Bloomer, Lynch'in ABD'li avukatı Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo'nun olduğu belirtildi.

Bu arada, olayla ilgili soruşturma kapsamında "Bayesian" yatının kaptanı 51 yaşındaki James Catfield'ın dün akşam 2 saat boyunca sorgulandığı basına yansıdı.

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Basında çıkan haberlerde, böylesine lüks bir yatın nasıl çok kısa sürede battığı sorgulanırken, fırtına sırasında geminin en az iki kapısının açık kaldığı ve buradan kolay şekilde su almış olabileceği ifade edildi.

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LÜKS YAT BAYESİAN'IN BATMASI

İtalya'nın Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello kasabası açıklarında demirli "Bayesian" isimli lüks yat, 19 Ağustos sabahı yerel saatle 05.00 sıralarında çıkan fırtınada batmıştı.

Bölgedeki teknelerin yardımıyla "Bayesian"da bulunan 22 kişiden ilk aşamada 15'i kurtarılmış, 1 kişinin cesedi bulunmuş, 6 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Olayla ilgili Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığı soruşturma başlatırken, İngiltere'den uzman ve müfettişlerden oluşan bir ekibin de olayı soruşturmak üzere Sicilya'ya geldiği basına yansımıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İtalya yat
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