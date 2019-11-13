HABER

Dünya iyilik gününde ilk defa atlı karıncaya bindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 16:32 | Son Güncelleme

Dünya İyilik Günü kapsamında, İstanbul’un çeşitli ilçelerinden bir araya gelen yaklaşık 100 çocuk, İSFANBUL Tema Park’ta doyasıya eğlendi.

İSTANBUL, (DHA)- Dünya İyilik Günü kapsamında, İstanbul’un çeşitli ilçelerinden bir araya gelen yaklaşık 100 çocuk, İSFANBUL Tema Park’ta doyasıya eğlendi. Hayatında ilk defa atlı karıncaya binme fırsatı yakalayan Osman Can Ünver’in ise mutluluğu gözlerinden okundu.

Emniyet Müdürlüğü’ne Bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İSFANBUL Tema Park arasında gerçekleştirilen iş birliği neticesinde 100’ün üzerinde çocuk 13 Kasım Dünya İyilik Günü kapsamında bir araya geldi. Hayatlarında ilk defa bir tema parkı ziyaret etme fırsatı yaşayan çocuklar birbirinden eğlenceli zaman geçirdi. Bağcılar Vakıflar Ortaokulu ve Zeytinburnu Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Okulu’ndan öğrencilerin yanı sıra Organ Nakilli Çocuklar Derneği ve Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezi’nden de çocuklar doyasıya eğlendi.

ÇOCUKLAR HEYECANI BÖYLE ANLATTI

Heyecanı gözlerinden okunan öğrencilerden Mehmet Emir, “Heyecanı her yerimde hissediyorum. Arkadaşlarımla böyle bir ortamda bulunmak çok güzel. Tek başıma olsaydım bu kadar eğlenemezdim” dedi. Arkadaşı korktuğu için ‘Nefeskesen’ adlı alete onunla birlikte bindiğini belirten Hande Derican ise, dünya iyilik gününde arkadaşına bir iyilik yapmak istediğini belirtti. İyiliğin çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Haktan Taha Akman ise, “İyilik olduğu sürece dünyamız çok güzel şekilde kalmaya devam edecek. O nedenle iyiliğe devam edelim” diye konuştu.

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN İYİLİK

Hayatında ilk kez atlı karınca deneyimi yaşadığını anlatan Osman Can Ünver, “Hep filmlerde görmüştüm. Şimdi ilk kez bindim. Çok güzel bir etkinlik. Ben bir iyilik yapmak istesem açları doyurur, onlara kendi soframı açardım” dedi. Etkinliğin çok güzel geçtiğini ifade eden Cansu Tan ise sokaktaki hayvanlara yemek vererek iyilik yapmak istediğini belirtti. Ebru Gül Bozdemir ise havyanları çok sevdiğini onlar için sokağa mama bırakarak iyilik yaptığını söyledi.

“100’ÜN ÜZERİNDE ÇOCUK KATILDI”

Dünya İyilik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger, "İsfanbul Tema Park olarak “Bütün Çocuklar Sevinsin" sloganıyla hayata geçirdiğimiz projeyle yıl boyunca yüzlerce çocuğu tema parkımızda ağırladık. Bugün 13 Kasım Dünya İyilik Günü. Kurum olarak yapılan her iyiliğin topluma yayılacağına inanıyoruz. Bu amaçla tüm dünyada kutlanan 13 Kasım Dünya İyilik Günü kapsamında 100’ün üzerinde çocuğumuzu Tema Park’ta ağırlıyor olmaktan çok mutluyuz’" dedi.

"30 BİN ÖĞRENCİYİ EĞLENCE İLE BULUŞTURACAĞIZ"

İsfanbul Tema Park’ın üstlendiği diğer sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili bilgi veren Tonger, “Geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir projeye imza attık. 2019-2020 öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İstanbul’daki ilkokul, ortaokul ve liselerden toplam 30 bin öğrenciyi, İsfanbul Tema Park ve Jungle İstanbul’da sınırsız eğlenceyle buluşturacağız. Bugün de Emniyet Müdürlüğü’ne Bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü iş birliği ile Bağcılar Vakıflar Ortaokulu ve Zeytinburnu Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Okulu’ndan öğrencileri ağırlıyoruz. Ayrıca bugün Organ Nakilli Çocuklar Derneğinden ve Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezi’nden misafirlerimiz var” diye konuştu.

Eğlence ve macera dolu üniteler Maceraperest, Nefeskesen, Adalet Kulesi, King Kong, Fatih’in Rüyası, Angry Birds ve dünyaca ünlü Buz Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D sinema ve simülasyon ünitelerinde eğlenen çocuklar dopdolu bir gün geçirdi.

PARTNERŞoke eden değişim!Şoke eden değişim!
İzmir’de Jeotermal İhalelerine Tepkiİzmir’de Jeotermal İhalelerine Tepki
Van'da hayvanların imdadına itfaiye ekipleri yetiştiVan'da hayvanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Ahmet Altan hakkında flaş karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP önünde gerginlik! Ortalık karıştı, binanın camları kırıldı

HDP önünde gerginlik! Ortalık karıştı, binanın camları kırıldı

Dikkat! Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

Dikkat! Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine yazdığı mektupla destek verdi

Teröristten Diyarbakır annelerine mektup!

Ölü bulunan İngiliz ajanının evinden bunlar çıktı!

Ölü bulunan İngiliz ajanının evinden bunlar çıktı!

Antalya'da pompalı tüfekli dehşet! 5 yaralı

Pompalı tüfekli dehşet! Yaralılar var

Uyuşturucu enjekte edilmiş tütün ele geçirildi

Uyuşturucu enjekte edilmiş tütün ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.