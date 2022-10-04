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Dünya izliyor! ABD duyuracak... Değeri 625 milyon dolar

04.10.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Rusya-Ukrayna savaşına kilitlenmişken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD yönetiminden iki üst düzey kaynağın aktardıklarına göre ABD'nin Rusya'ya karşı savunmasına destek olmak için Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık ek silah yardımını duyuracağı belirtildi. ABD yönetimi ayrıca geçtiğimiz hafta 1,1 milyar dolarlık yeni savunma yardımı sağlayacağını da duyurmuştu.

Dünya izliyor! ABD duyuracak... Değeri 625 milyon dolar

ABD, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'yı desteklemek için yeni bir ek savunma yardım paketi sağlamaya hazırlanıyor. ABD yönetiminden iki üst düzey kaynağa göre, ABD'nin Ukrayna'ya içinde 4 adet "HIMARS" tipi çok namlulu roketatar sistemi, mühimmat, mayın ve mayına dayanıklı araçları içeren 625 milyon dolar değerinde silah ve güvenlik yardımı sağlayacağı belirtildi. ABD'li yetkililer, yardım paketinin resmi olarak kısa zamanda açıklanmasının beklendiğini aktardı.

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YENİ SAVUNMA YARDIMI DUYURULMUŞTU

ABD yönetimi ayrıca geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya 18 adet HIMARS tipi çok namlulu roketatar sistemlerini de içeren 1,1 milyar dolarlık yeni savunma yardımı sağlayacağını duyurmuştu. Pakette yüzlerce zırhlı araç, radarlar ve dron sistemleri olduğu aktarılmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna silah abd yardım
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