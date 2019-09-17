İSTANBUL (AA) - Avrupa Jinekolojik Kanserler Birliği (ESGO) ve Avrupa Jinekolojik Kanserler Hasta Dernekleri Birliği (ENGAGe) 20 Eylül'ü Dünya Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü ilan edecek.

Pİ Kadın Kanserleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, ESGO-ENGAGe, aralarında Türkiye'nin de olduğu 22 ülkeden tüm kadınları geleceği değiştirmek ve jinekolojik kanserlerin olmadığı bir dünya için harekete geçmeye çağıracak.

Jinekolojik kanserlerle ilgili farkındalığı artırmak, rahim, rahim ağzı, yumurtalık, vajina ve vulva kanserleri gibi kadınları etkileyen başlıca kanser türlerine ilişkin risk faktörlerine, semptomlara, erken teşhis ve önleme stratejilerine dikkat çekmek amacıyla ilan edilecek Dünya Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü'nde 22 ülkede eş zamanlı olarak etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlik ve farkındalık çalışmalarıyla, başta kadınlar olmak üzere herkesin, uluslararası "Farkındalık, Eylem, Umut ve Yaşam için Harekete Geç" kampanyasına katılarak harekete geçmeye teşvik edilmesi amaçlanıyor.