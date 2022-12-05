Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri! 5 Aralık Kadın Hakları Günü resimli, en anlamlı ve en yeni mesajlar burada!

Dünya Kadın Hakları Günü, her yıl olduğu gibi bu yılda 5 Aralık tarihinde kutlanıyor. 5 Aralık 1934'te Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanun kabul edildi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı İtalya’da 1945, Fransa’da 1944, Belçika’da 1960, İsviçre’de 1971 yıllarında verildi. Bu özel ve anlamlı günde Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

5 Aralık, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadın hakları gününü kutluyorum.

Bütün kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Kadınlarını okutmayan milletler, yıkılmaya mahkûmdur. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Kadınlarını okutmayan milletler, yıkılmaya mahkûmdur. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Güzel kadın bir mücevherdir, iyi kadın ise bir hazinedir. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Kadınlar bizi sevdikleri zaman, her suçumuzu bağışIarIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Milletin kaynağı, sosyal hayatın esası olan kadın, ancak faziletkar olursa vazifesini ifa edebilir. Herhalde kadın, çok yüksek olmalıdır. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 5 Aralık kadın hakları günü kutlu olsun.

Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadın Hakları Gününü kutluyorum.

Gökyüzünün yarısını, kadınlar taşır. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun

5 Aralık, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

5 Aralık 1934'te (Her türlü oylamada ve tamamen) Türkiye'de kadınlara seçme - seçilme hakkı tanındı. 5 Aralık 1934 tarihinde "Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı" veren yasanın kabulü ile her yıl "Kadın Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığında dünyada kadınların bu hakka sahip olduğu 28 ülke, hakkın kullanıldığı 17 ülke vardı. İtalya 1945, Fransa 1944, Belçika 1960, İsviçre 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır.



