Dünya Kadınlar Bilek Güreşi Şampiyonu Su Satarak Geçiniyor

Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk annesi Zeynep Yılmaz, bilek güreşi dalında 4 kez dünya, 5 kez Avrupa şampiyonu oldu ama sokakta su satarak hayata tutunma mücadelesi veriyor.

Bilek güreşi sporuyla 14 yıl önce tanışan Yılmaz, bu sürede girdiği müsabakalarda dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanısıra 14 kez de Türkiye şampiyonu oldu. Eşi tarafından yıllar önce terk edilen Yılmaz, taşıdığı su kolileri ve fıstık çuvalları ile hem 2 çocuğuna bakıyor hem de müsabakalara hazırlanıyor.

Tekerlekli sandalyeye mahkum oldu

8 yaşındayken geçirdiği bir hastalık sonucu yürüme yetisini kaybeden Milli Güreşçi Yılmaz, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Türkiye'yi temsil ettiği müsabakalarda Yılmaz bugüne dek toplamda 28 madalya kazandı.

İlerleyen günlerde Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na hazırlandığını dile getiren Yılmaz,''Bir yandan müsabakalara hazırlanırken bir yandan da geçinmek için çalışmaya devam ediyorum. Havanın güzel olduğu günler kaldırımlarda su satıyorum, diğer günlerde de evde fıstık kırarak çocuklarımla birlikte kimseye muhtaç olmamaya çalışıyorum'' dedi.