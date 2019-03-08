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Dünya Kadınlar Bilek Güreşi Şampiyonu Su Satarak Geçiniyor

08.03.2019 14:51 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk annesi Zeynep Yılmaz, bilek güreşi dalında 4 kez dünya, 5 kez Avrupa şampiyonu oldu ama sokakta su satarak hayata tutunma mücadelesi veriyor.

Dünya Kadınlar Bilek Güreşi Şampiyonu Su Satarak Geçiniyor

Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk annesi Zeynep Yılmaz, bilek güreşi dalında 4 kez dünya, 5 kez Avrupa şampiyonu oldu ama sokakta su satarak hayata tutunma mücadelesi veriyor.

Bilek güreşi sporuyla 14 yıl önce tanışan Yılmaz, bu sürede girdiği müsabakalarda dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanısıra 14 kez de Türkiye şampiyonu oldu. Eşi tarafından yıllar önce terk edilen Yılmaz, taşıdığı su kolileri ve fıstık çuvalları ile hem 2 çocuğuna bakıyor hem de müsabakalara hazırlanıyor.

Tekerlekli sandalyeye mahkum oldu

8 yaşındayken geçirdiği bir hastalık sonucu yürüme yetisini kaybeden Milli Güreşçi Yılmaz, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Türkiye'yi temsil ettiği müsabakalarda Yılmaz bugüne dek toplamda 28 madalya kazandı.

İlerleyen günlerde Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na hazırlandığını dile getiren Yılmaz,''Bir yandan müsabakalara hazırlanırken bir yandan da geçinmek için çalışmaya devam ediyorum. Havanın güzel olduğu günler kaldırımlarda su satıyorum, diğer günlerde de evde fıstık kırarak çocuklarımla birlikte kimseye muhtaç olmamaya çalışıyorum'' dedi.

18 madalyamı Külliye'ye gönderdim

Kadınlara verilen hakların yetersiz olduğunu belirten Yılmaz, ''Kimse sesimi duymuyor, 18 tane madalyamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gönderdim ama üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen bir dönüş sağlanmadı. Ben bugün bir milli güreşçi olarak bu ülkenin gururuyum. Madalyalarıma baktığım zaman kendimle gurur duyuyorum ama sonra dönüp yaşantıma baktığımda ise ben bu durumu hak etmediğimi düşünüyorum. 2 çocuğumla birlikte rezil bir yaşamın içindeyim. Bugün 8 Mart dünya kadınlar günü, hiç değilse bu günün hatırına yetkililer sesimizi duysunlar '' şeklinde konuştu.

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