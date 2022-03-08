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Dünya Kadınlar Günü'nde dehşeti yaşadı! Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklandı

08.03.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşayan Derya B. isimli kadın, Dünya Kadınlar Günü'nde dehşeti yaşadı. Gece saatlerinde dini nikahlı eşi Eren K. ile tartışan kadın, kalçasından bıçaklandı.

Dünya Kadınlar Günü'nde dehşeti yaşadı! Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde, Adana'dan kadına şiddet haberi geldi. Adana'da Derya B., tartıştığı dini nikahlı eşi Eren K. tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Dini nikahlı Derya B. ve Eren K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle ev içinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eren K., iddiaya göre Derya B.'yi kalçasından bıçakla yaraladı.

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İŞ YERİNE SIĞINDI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan talihsiz kadın, kaçarak yakındaki bir iş yerine sığındı. Derya B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Derya B.'yi yaraladığı öne sürülen Eren K. ise polis tarafından olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla beraber yakalandı. Hastanede tedavisinin ardından taburcu edilen Derya B., ifadesi alınmak üzere Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Adana
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