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  4. Dünya Kadınlar Günü’nde! Kanlar içinde bıçaklanmış halde bulundu

Dünya Kadınlar Günü’nde! Kanlar içinde bıçaklanmış halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 03:40 | Son Güncelleme

Karaman’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kutlandığı bir günde karnından bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Dünya Kadınlar Günü’nde! Kanlar içinde bıçaklanmış halde bulundu

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Tapucak Mahallesi 62. Sokak’ta yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşların bir kadının karnından bıçaklandığı yönünde ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen sağlık ekibi, karnından bıçaklanan kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan ve kendinde olmadığı için ismi henüz öğrenilemeyen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kadını bıçaklayarak kaçan kişiyi yakalayabilmek için çalışma başlattı. (İHA)

Karnından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı

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Anahtar Kelimeler:
Karaman bıçaklama

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