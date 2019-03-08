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Dünya Kadınlar Günü'nde başörtülü kadınlara ırkçı müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 23:24 | Son Güncelleme

Fransa'da aşırı sağcı Beziers Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte başörtülü kadınların stant açmasını yasakladı

PARİS (AA) - Fransa’da Beziers Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte stant açmak isteyen başörtülü kadınlara ırkçı müdahalede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte başörtülü kadınların stant açmasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, etkinlikte başörtülü kadınların yer almasının kabul edilemez ve Fransa'nın değerlerine aykırı olduğu savunuldu.

Irkçılık ve İslamofobi Gözlemevi'nden (ORIW) yapılan yazılı açıklamada, belediyenin kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, Fransız medyası ve toplumunda belirtilenin aksine Müslüman kadınların başörtüsünü kendi özgür iradesiyle taktığı vurgulandı.

Ülkede yaşayan Fransızlar, bu skandal ve insan özgürlüğüne aykırı kararı onaylamadıklarını göstermeye davet edildi.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü başörtü Beziers Fransa Müslüman

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