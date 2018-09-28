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Dünya Kalp Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü: - "Her yıl yaklaşık 17 milyon kişinin kalp krizi ve inmeyi içeren kardiyovasküler hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor" - "Kişiler yaşamlarında sadece birkaç küçük değişiklik yaparak kalp hastalığı ve felç riskini azaltabilir"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nce her yıl yaklaşık 17 milyon kişinin kalp krizi ve inmeyi içeren kardiyovasküler hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiği belirtilerek, kişilerin yaşamlarında sadece birkaç küçük değişiklik yaparak kalp hastalığı ve felç riskini azaltabileceği bildirildi.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü tarafından 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, her yıl yaklaşık 17 milyon kişinin kalp krizi ve inmeyi içeren kardiyovasküler hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiği vurgulandı.

Kardiyovasküler hastalıkların, bugün dünyadaki tüm ölüm nedenlerinin üçte birini oluşturduğu aktarılan açıklamada, kalp hastalıklarının yaşam kalitesini ciddi biçimde etkilediği belirtildi.

Açıklamada, kişilerin yaşamlarında sadece birkaç küçük değişiklik yaparak kalp hastalığı ve felç riskini azaltabileceğine işaret edilerek, "Dünya Kalp Federasyonu kişinin sağlıklı beslenmesi, egzersiz yapması ve sigara kullanımını bırakması durumunda daha sağlıklı ve mutlu olacağına dikkat çekiyor. Kendimize, çevremize ve dünyanın her yerindeki bireylere 'Şimdi, şu anda kendi kalbim için ve başkalarının kalbi için ne yapabilirim?' sorusunun sorulması gerektiğini belirten Dünya Kalp Federasyonu 'Benim kalbim, senin kalbin. Sevdiklerinize söz verin, kalp sağlığınızı koruyun' diyerek bu yıl herkesten bir söz vermesini istiyor. Peki ne yapmak için söz verilecek? Daha sağlıklı beslenmek, daha fazla egzersiz yapmak, çocukları daha aktif olmaya teşvik etmek, sigara içmemek, sevdiklerinizin korunmasına yardımcı olmak ve daha fazla hayat kurtarmak için." değerlendirmesinde bulundu.

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29 Eylül Dünya Kalp Günü Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü

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