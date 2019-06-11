Dünya Kanarya Güzellik Yarışması’nın adayları yumurtadan çıktı

Berlin’de yaşayan Necip Toraman, ilk kez katılacağı Dünya Kanarya Güzellik Yarışması’nda dereceye gireceğinden emin olduğunu söyledi. Toraman, yumurtadan yeni çıkan geleceğin şampiyonlarını kendi elleriyle besliyor.

Türkler gittikleri her yere değerlerini, kültürlerini, kendilerine özgü hobilerini de yanlarında taşıyor. Tarihi yüzyıllara dayanan kuşçuluk ve kuş besiciliği de bunlar arasında yer alıyor. Küçük yaşta Türkiye’den Berlin’e gelen Necip Toraman kuş sevgisini ve merakını burada sürdürüyor. Türkiye’de çocuk yaşlarda güvercin besleyen Toraman, Almanya’ya gelince kafes kuşçuluğuna yönelerek kanarya beslemeye başladı.

Berlin’de dükkan işleten Necip Toraman, 30 yıldır hobi olarak işletmesinin altında kanarya yetiştiriyor. Federal Almanya Kanarya Yetiştiricileri Federasyonuna üye olan Toraman’ın şimdiye dek 4 Almanya birinciliği, 1 Avrupa üçüncülüğü ve sayısız Berlin birinciliği bulunuyor. İş yerinin bodrumunda 47 Norwich ırkı kanarya besleyen Toraman, son günlerde 2020 yılında Portekiz’de yapılacak Dünya Kanarya ve Kafes Kuşları Güzellik Yarışması’na hazırlanıyor. Toraman, yumurtalarından yeni çıkan yavru kanaryaları özel hazırladığı mamalarla kendi elleriyle besliyor. “Bunlar geleceğin şampiyonları” diyen Toraman, Portekiz’deki dünya şampiyonasında dereceye gireceğinden emin olduğunu söyledi.

Almanya federasyonuna bağlı olduğunu söyleyen Necip Toraman, “Federasyonun verdiği numaralı halkaları yarışmaya katılacak kuşların ayağına takıyorum. Yarışmalara, satın aldığımız kuşlarla ya da daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış bir kuşla katılamıyoruz. Yarışma kuşu beslemenin sezonları var. Önce yumurta ve yavru sezonu, sonra hazırlık ve bakım sezonu, kış sezonu ve son olarak da dinlenme sezonu. Üstelik her sezonun yemleri ve vitaminleri farklı. Kuşların tüylerinin güzel ve gösterişli olması lazım, onun için ekstra yem ve vitamin veriyorum. Kanaryalar çok hassas ve masraflı kuşlar. Ayda 25 kilogram yem tüketiyorlar, ayrıca ilaçları, özel vitaminleri, katkı maddeleri ve mamaları da var. Besinlerle kuşlara renk veriyoruz, daha güzel ve gösterişli görünsünler diye. Yarışmalarda kanaryaların kanatları, başı, gövdesi, tüyleri ayrı ayrı derecelendiriliyor ve puan veriliyor. Kanatları tam olmalı, tüyleri eksik olmamalı, başı yuvarlak ve büyük olmalı” dedi.