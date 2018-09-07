Dünya Kardeşlik Festivali'ne doğru

Anadolu Birliği tarafından, EXPO 2016 Antalya'da, 77 ülkeden katılımla "Dünya Kardeşlik Festivali" düzenlenecek.
Festival kapsamında, Kepez ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, Anadolu Birliği Genel Başkanı Bedri Yalçın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün de aralarında bulunduğu sanatçılar bir araya geldi.
Genel Başkan Yalçın, festivale Avrupa, Balkan, Arap ve Uzakdoğu ülkelerinden ve Türkiye'nin 7 bölgesinden on binlerce kişinin katılacağını söyledi.
Festivali EXPO'da düzenleyeceklerini aktaran Yalçın,"EXPO'yu, Antalya'yı ve Anadolu'yu anlatacağız. Bütün dünyaya sesimizi duyuracağız. Festivalle dünya insanlarını, birlik, kardeşlik çatısı altında bir araya getirmeyi amaçladık." diye konuştu.
Festivalin 21-30 Eylül'de yapılacağını anlatan Yalçın, festivalde sanatçıların konserler vereceğini, dünya halayı, sokak lezzetleri ve futbol karşılaşmalarının da düzenleneceğini ifade etti.
Herkesin kendi kültürünü anlatacağını bildiren Yalçın, "Dünya kültürünü bir araya getiriyoruz. 77 ülkeden katılım olacak. 40 bin kişiyle Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer başkanlığında dünya kardeşlik halayı çekerek, Guinness rekor denemesini gerçekleştireceğiz. Dünya kardeşlik futbol karşılaşmasında dünya ve Türkiye'deki eski ve yeni futbolcuları bir araya getireceğiz." dedi.
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