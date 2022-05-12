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DÜNYA KAŞIKÇI ELMASINI KONUŞUYOR! Kaşıkçı Elmasına ne oldu? Kaşıkçı Elması çalındı mı? Kaşıkçı Elması kayboldu mu?

12.05.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaşıkçı Elması gündemde yer alıyor. Kaşıkçı Elması kayıp mı oldu? Dünyanın en değerli mücevherlerinden Kaşıkçı Elmasının kaybolduğu söylentisi ortalıkta dolaşıyor. Peki, Kaşıkçı Elması çalındı mı, kayıp mı oldu? Kaşıkçı Elması nerede, değeri nedir? İşte Kaşıkçı Elması hakkında merak edilenler!

DÜNYA KAŞIKÇI ELMASINI KONUŞUYOR! Kaşıkçı Elmasına ne oldu? Kaşıkçı Elması çalındı mı? Kaşıkçı Elması kayboldu mu?

Kaşıkçı Elması hakkındaki haberler ilgi ile takip ediliyor. Kaşıkçı Elması Topkapı Sarayı’nın Dış Hazine Bölümü'nde sergileniyor. "Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru" olarak bilnen Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddia edildi. Bu gelişmelerin ardınan Kaşıkçı Elması hakkında bazı sorular gündeme geldi. Kaşıkçı Elmasına dair detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

KAŞIKÇI ELMASI KAYIP MI?

Topkapı Sarayı Müzesi Dış Hazine Bölümü'nde sergilenen Kaşıkçı Elması'nın kayıp olduğu iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından Milli Saraylar'dan resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."

KAŞIKÇI ELMASI DEĞERİ NEDİR?

Tarihi elmasların en büyük ve en meşhurlarından biri olarak 86 karatlık Kaşıkçı Elması, Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'nde sergileniyor.

Kaşıkçı Elması'nın çevresi 49 adet çift sıra halinde iri pırlantayla süslenmiş, 86 karatlık elmastır.

KAŞIKÇI ELMASI HAKKINDA

Bir rivayete göre, 1699 yılında İstanbul'da Eğrikapı çöplüğünde dolaşan bir adam yuvarlak bir taş bulur. Bir kaşıkçıya giderek üç tahta kaşığa değişir. Kaşıkçı götürür, bu taşı bir kuyumcuya 10 akçaya satar. Kuyumcu taşı arkadaşlarından birine gösterir; kıymetli bir elmas olduğu anlaşılınca da sus payı ister ve aralarında kavga çıkar. Mesele Kuyumcubaşıya akseder.

Kuyumcubaşı kavgacıların eline birer kese akçe vererek taşı alır. Fakat bu sefer de olayı sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa duyar, taşı kendisi için satın almaya hazırlanırken, mesele Padişaha akseder. Dördüncü Mehmet bir Hattı Hümayun ile elması Sarayı Hümayuna getirtir ve Saray elmas tıraşına verilir. Eğrikapı çöplüğünde bulunan taş işlenince meydana 86 karatlık nadide bir elmas çıkar. Kuyumcubaşıya Kapıcıbaşılık rütbesiyle bir kese bahşiş verilir.

Başka bir rivayete göre, 1774 yılında Pigot adında bir Fransız subayı, bu elması Hindistan'ın Madaras Mihracesi'nden satın alıp Fransa'ya götürür. Bir zaman sonra tekrar satılığa çıkartılan elması Napolyon'un annesi satın alır ve uzun süre göğsünde taşır. Ne var ki, Napolyon sürgüne gönderildiği zaman, oğlunu kurtarabilmek için, annesi de elması mecburen satılığa çıkartır.

İşte o sırada, Fransa'da bulunan Tepedelenli Ali Paşa'nın bir adamı, paşa adına 150 bin altın ödeyerek elması satın alır ve paşaya getirir. Sultan II. Mahmud zamanında, Tepedelenli Ali Paşa, devlete karşı ayaklandığı gerekçesiyle öldürülür, paşanın varlıklarına el konulur ve nesi var nesi yoksa Osmanlı Hazinesine gönderilir. Böylelikle, Napolyon'un annesinden satın alınan "Kaşıkçı Elması" hazineye girmiş olur..


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