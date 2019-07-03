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"Dünya kayısı başkenti"nde hasat sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da kayısı hasadına devam ediliyor - Malatya Valisi Aydın Baruş: - “Bu yıl yaklaşık 390 bin ton civarında yaş kayısı rekoltesi bekliyoruz"

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da kayısı hasadı sürdürülüyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan ve "dünya kayısı başkenti" olarak anılan kentte Kale ilçesinin ardından merkez Battalgazi ilçesinde de hasada başlandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısı"sının hasadını bahçelerde inceleyerek üreticilerden bilgi aldı.

Merkez Battalgazi ilçesi Karakaş Mahallesi'ndeki bahçeleri gezen Baruş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticinin emeğinin karşılığını bulmasının önemli olduğu söyledi. Kayısı ticaretinde üreticilerin beraber hareket etmesinin önemine dikkati çeken Baruş, şöyle devam etti:

"Bu yıl yaklaşık 390 bin ton civarında yaş kayısı rekoltesi bekliyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 10'luk kısmı yaş tüketime gidiyor. Şu an da özellikle Almanya'da, Malatya kayısısı yer almaya başladı. Yaş kayısı üretimi tabii ki toplam kayısı içerisinde fazla değil. Bizim esas önem verdiğimiz konu kuru kayısıdır. Malatya kayısısı tescilli olan Hacı Haliloğlu cinsi kayısı kurutulduğu takdirde kuru madde bakımından dünyada eşi benzeri olmayan kayısıdır. Lezzet bakımından da aynı şekildedir. Bu yıl kayısı üretiminden Malatya'ya iyi bir gelir gelmesini bekliyoruz. 250 ile 300 milyon dolar civarında kayısı ticaretimiz ve dış satımımız var."

Vali Baruş, kayısının yöre iklimine son derece elverişli olduğunu aktardı. Bu yıl ki şansın iklim koşullarının olumlu olması ve don, dolu gibi hava şartlarının kayısısı olumsuz etkilemediğini bildiren Baruş, şunları kaydetti:

"Don ve doludan dolayı zarar gelmedi. Bunu da toplanan kayısıların kalitesinden görüyoruz. Kalite arttıkça kayısımız da hak ettiğimiz değeri bulacaktır. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Burada bugün işçilerimizle kayısı toplama etkinliği gerçekleştiriyoruz. Arzumuz odur ki bunu festival şeklinde gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü kayısı Malatya'nın her şeyidir. Kayısı toplama mevsimini festival havasında kutlarsak bu kayısı toplama mevsiminin başlangıcını çok daha güzel ve kaliteli tanıtım yönünden faydalı olacaktır diye düşünüyorum."

Vali Baruş'a Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kayısı Malatya Malatya Valisi Aydın Baruş

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