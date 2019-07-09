Dünya Kick Boks Şampiyonu Samet Keser’in okuma azmi

Avrupa ve Dünya Kick Boks Şampiyonu milli sporcu Samet Keser, sporda gösterdiği başarıyı akademik kariyerinde de göstererek lisans eğitimini tamamlayıp doçent unvanı almak için doktora tezi hazırladı.

Bu yıl Rumeli Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak göreve başlayacak olan dünya şampiyonu milli sporcu Samet Keser, ringlerde gösterdiği başarısını akademik kariyerinde de sürdürüyor. Doktora tezinin hazır olduğunu belirten milli kick boksçu, akademisyen olma yolunda azim ve gayretle ilerlediğini belirtiyor. Bu konuda en büyük destekçilerinin Türkiye Kick Boks Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ali Tekin ve eşi Doç.Dr. Gülcan Tekin olduğunu belirten Samet Keser, sporun eğitim öğretim ve akademik kariyer yapmada engel değil aksine teşvik edici olduğunu söylüyor. Amatör sporlara pek önem verilmediğini, olimpiyatlarda başarının amatör sporlarla geleceğini belirten ve bu konuda çalışmalar yapacağını söyleyen Samet Keser “Bu yıl lisans eğitimini tamamlayıp Rumeli Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak göreve başlayacağım. Futbol, basketbol gibi yaygın sporların dışında kalan sporlar ne yazık ki üvey evlat muamelesi görüyor. Toplumumuzun da spor kültürü anlamında daha da bilinçlenmesi gerek. Gençlerimizi, yani gelecek nesillerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın tek yöntemi spor. Ülkemizde birçok spor amatör federasyonu mevcuttur. Fakat ne yazık ki gençlerimizin hala birçoğu spordan uzak spor kültüründen ve ahlakından habersizler. Örneğin futbol kulüpleri yalnızca 1 yabancı futbolcuya yıllık 20 milyon avroya yakın bonservis bedeli ödüyor. Bu paranın yalnızca yarısı gençlerimizi spora kazandırmak için ve onlara spor alanında istihdam sağlanmaya ayrılsa cüzi bir miktar maaş bağlansa, aileler ulusal müsabakalarda başarı elde etmiş sporcuları spordan almazlar ve onlar da küçük de olsa ailelerine katkıda bulunabilirler. Ne yazık ki birçok federasyonumuz da işlevini kaybetmiş durumda. Amacım bu konuda akademik çalışmalar yapmak” dedi.



