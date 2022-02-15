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Dünya kısıtlamalardan bir bir kurtuluyor! Bir ülke daha tamamen kaldırma kararı aldı

15.02.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada birçok ülkede koronavirüs kısıtlamaları bir bir kaldırılıyor. Daha önce İsveç ve Norveç gibi ülkelerin kısıtlamaları tamamen kaldırma kararına Hollanda'da katıldı. Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers, ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının 25 Şubat’tan itibaren tamamen kaldırılacağını duyurdu. Maske ve sosyal mesafe kuralı sadece toplu taşıma ve havaalanlarında uygulanacak.

Dünya kısıtlamalardan bir bir kurtuluyor! Bir ülke daha tamamen kaldırma kararı aldı

Hollanda’da protestolara neden olan Covid-19 kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor. Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurarak, kötü zamanların geçtiğini kısıtlamaların sonuna gelindiğini belirtti.

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"YENİ MUTASYON O KADAR DA KORKUTUCU DEĞİL"

Ernst, “Herkes Covid-19 olmasına rağmen hasta sayısı düştü bu da gösteriyor ki elimizdeki verilerle yeni mutasyon o kadar da korkutucu değil. Covid-19 geçirenlerin sayısı yüksek ama hastaneye yatışlar düşük olduğundan dolayı ve halkın çoğunluğunun aşı olarak bağışıklık kazanması Covid-19 kısıtlamalarının sonunu getirdi” dedi.

TÜM YASAKLAR KALDIRILACAK

Kademeli olarak tüm yasakların kaldırılacağı ifade eden Ernst, evlerde uygulanan kısıtlı misafir kuralının tamamen kaldırılarak evlere istenildiği kadar misafir kabul edilebileceğini, gece kulüplerinin yerel saatle 01.00 e kadar hizmet vereceğini açıkladı.
Karantina süresinin 5 günle sınırlandırıldığını aktaran Ernst, evden çalışmanın sona erdiğini dile getirdi. Restoran, tiyatro ve sinemalar 500 ve üzeri kişiye kadar müşteri alabileceğini açıklayan Ernst, 25 Şubat’a kadar aşı bilgisi, test sonucu ve daha önce hastalığın geçirilip geçirilmediğine dair bilgilerin yer aldığı QR kod uygulamasının devam edeceğini ve 25 Şubat’tan itibaren bu uygulamanın da sona ereceğini aktardı.

Maske ve sosyal mesafe kuralı sadece toplu taşıma ve havaalanlarında uygulancak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlaması Hollanda
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